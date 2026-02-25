Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Belediye ekipleri yaşlı çiftin evine daldı! Duvarı kırıp, şebeke suyunu patlattılar

Eskişehir'de cadde genişletme işlemi yapan belediye ekipleri, Aydoğan çiftinin yaşadığı müstakil evin duvarını yıkıp şebeke suyu hattını patlattı. Evde büyük hasar medyana gelirken yaşlı çift bodruma dolan suyu ve molozları kendi çabalarıyla temizledi.

Belediye ekipleri yaşlı çiftin evine daldı! Duvarı kırıp, şebeke suyunu patlattılar
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde cadde genişletme çalışması yapan belediye ekipleri ekskavatörle, 73 yaşındaki Emine ve 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan'ın yaşadığı müstakil evin duvarını kırıp, şebeke suyu hattını patlattı.

HABERİN ÖZETİ

Belediye ekipleri yaşlı çiftin evine daldı! Duvarı kırıp, şebeke suyunu patlattılar

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, yaşlı bir çiftin evinin duvarını kırıp su hattını patlatarak bodrum katını suyla doldurdu ve bahçe duvarına zarar verdi.
Belediye ekipleri, yol genişletme çalışması sırasında yaşlı bir çiftin evine ekskavatörle zarar verdi.
Evin dış duvarı ve bahçe duvarı yıkıldı, şebeke suyu hattı patladı.
Patlayan su nedeniyle evin bodrum katı suyla doldu, salona moloz yığıldı.
Ev sahibi yaşlı çift, çalışma öncesinde kendilerine haber verilmediğini belirtti.
Belediye ekipleri, yaşanan mağduriyeti gidermek için olay yerinde çalışma başlattı.
Belediye ekipleri yaşlı çiftin evine daldı! Duvarı kırıp, şebeke suyunu patlattılar

Yine ekskavatörün darbesi ile yaşlı çiftinin bahçe duvarı da hasar alırken, yıkılma ihtimali bulunan bahçedeki duvarın geriye kalan kısımları korkuttu.

Belediye ekipleri yaşlı çiftin evine daldı! Duvarı kırıp, şebeke suyunu patlattılar

EVİN İÇİN SU DOLDU

Patlayan şebeke suyu sonrası evin bodrum katına su dolarken, duvarı yıkılan salondan içeri ise moloz yığınları döküldü. Durum karşında şok olan ve o esnada evde bulunan 73 yaşındaki Emine Aydoğan, ne yapacağını bilemediğini anlattı.

Belediye ekipleri yaşlı çiftin evine daldı! Duvarı kırıp, şebeke suyunu patlattılar

"ŞİMDİ ZARAR GELECEK DİYE GÖZETLİYORUM"

Ekipleri uyardığını söyleyen ve ona rağmen evinin yıkıldığını ifade eden Seyfi Aydoğan, "Kepçe çalışırken bizim duvarı da göçürdü. Aslında bahçede bir alan vardı orayı yıktı. Tabii kepçeci bilemedi herhalde. Benim kiremitleri de görünce oradan kiremitlere kepçeyi indirdi. Benim bahçe duvarı çöktü. Salonumun duvarı da göçtü. Tabii kasıt yok. Bize çalışma yaparken haber vermediler. Bahçede bir sürü malzemem vardı. Motosikletim vardı, çamaşır makinesi vardı, eski yedekte duruyordu. Onun üstüne şimdi tahtalar düştü. Eşyalarım tahtaların altında şimdi bilemiyoruz durumlarını. Sonra burada belediye suyu kesmemiş. Benim bodrumuma su doldu. Hanım sabahtan beri kovayla su taşıdı. Yani kasıt yok, ama suyu bari kesebilirlerdi. Hanımda 75-74 yaşında. Soğuktan etkilenmedik. Buradan bakıyorum yani başka yerden zarar gelecek diye gözetliyorum. Şimdi yapıyorlar, Allah razı olsun. Yani mağduriyetimizi gideriyorlar. Tabii hiç olmasaydı onlara da işçilik olmazdı, bizim için de zarar olmazdı" diye konuştu.

