Seyir halindeki servis aracı yan yattı: 9 yolcu yaralı

Denizli Tavas İlçesi Nikfer yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tavas ile Nikfer Mahallesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde henüz plakası bilinmeyen servis aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EN YAKIN HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 9 yaralı yolcuya ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.