Muğla’da 8 Mart Kadınlar Günü dehşeti: Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Sermin Bacak hayatını kaybetti!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başladığı ilk saatlerde, 51 yaşındaki eşi A.B. tarafından bıçaklanan 42 yaşındaki Sermin Bacak olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan zanlı koca, olayın "boğuşma sırasında" yaşandığını iddia etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 13:13

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde meydana gelen olayda eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çamlıbel Mahallesi'nde bir evde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki A.B. ile 42 yaşındaki eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CANİ KOCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlı A.B.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşine saplandığını iddia ettiği öğrenildi.

Almanya'dan cinayet için geldi: Ablasını 18 bıçak darbesiyle katletti eniştesini ağır yaraladı!
Manisa'daki kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devreye girdi
#bıçaklama
#kadın cinayeti
#Kavaklıdere
#Kadın Vefat
#Eşinden Şiddet
#3. Sayfa
