Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Mühendis Görkem Selvitop'u ölüme sürükleyen İETT durağındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de genç mühendis Görkem Selvitop'un hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 38 yaşındaki genç mühendisin ölümü sonrası acılı aile kurumlardan şikayetçi olduklarını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 00:28

İstanbul Küçükçekmece'de 27 Nisan Pazartesi günü İETT durağında otobüs beklerken tekeri patlayan kamyonetin altında kalan genç mühendis Görkem Selvitop'un ölümü ailesini üzüntüye boğdu. Olay anına ait yayınlanan görüntüler dehşeti ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ

Mühendis Görkem Selvitop'u ölüme sürükleyen İETT durağındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kamyonetin İETT durağında bekleyen genç mühendisin ölümüne neden olduğu kaza ailesini yasa boğdu.
Olay, 27 Nisan Pazartesi akşamı saat 18.05'te Halkalı Turgut Özal Bulvarı'ndaki Konut Birlik İETT Durağı'nda meydana geldi.
Tekerleği patlayan kamyonet kaldırıma çıkarak otobüs bekleyen genç mühendis Görkem Selvitop'a çarptı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonetin kaldırıma çıktığı ve Selvitop'a çarptığı görülüyor.
Görkem Selvitop'un amcası Mehmet Güner, kazaya neden olan rögar kapağının araç tarafından sürüklendiğini belirtti.
Güner, olayın ardından yapılan asfalt çalışmasıyla delillerin kapatıldığı şüphesini dile getirdi ve yasal haklarını arayacaklarını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Mühendis Görkem Selvitop'u ölüme sürükleyen İETT durağındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Akşam saat 18.05'te, Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Konut Birlik İETT Durağı'na yönelen kamyonetin çarptığı Selvitop'un ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölümüne neden olan kazanın görüntüleri yayınlandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, söz konusu kamyonetin kaldırıma çıkarak, İETT durağının yanında bekleyen Selvitop'a çarpması yer alıyor.

Mühendis Görkem Selvitop'u ölüme sürükleyen İETT durağındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

RÖGAR KAPAĞI ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ ARAÇ KALDIRIMA ÇIKTI

Görkem Selvitop'un amcası Mehmet Güner, 3 Mayıs'ta olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
Güner, Selvitop'un kaza günü iş yerinden servise bindiğini, olayın olduğu durakta inerek bir süre otobüs beklediğini, o sırada kamyonetin süratle geldiğinin görüntülerde yer aldığını belirten Güner, "Işıkların önündeki rögar kapağı aracın altında sürüklenerek geliyor. Araç, hemen yanında bulunduğumuz kaldırıma çıkarak 3 metre ilerimizde Görkem Selvitop yeğenimi altını alarak eziyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mühendis Görkem Selvitop'u ölüme sürükleyen İETT durağındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

"DELİLLER KAPATILMIŞ GİBİ"


Acılarının çok büyük olduğunu dile getiren Güner, şunları kaydetmişti:
"Biz, bu vesileyle burada hem aracın şoföründen hem de bu yolla ilgili gerekli olan çalışmayı yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi ve davacıyız. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Burada, hemen arkamızda, ışıkların önünde o rögar kapağının olduğu bölümde daha sonra asfalt çalışması yapılmış. Olaydan sonra herhalde olayın üstünün kapatılması için deliller kapatılmış gibi şüphemiz var. Karakol raporunda yer alan, rögar kapağının nereden çıktığının da hesabını soracağız, takip edeceğiz. Daha doğrusu yasal hakkımızı arayacağız."

Mühendis Görkem Selvitop'u ölüme sürükleyen İETT durağındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da feci kaza 17 yaşındaki kızın sonu oldu
İstanbul'da yaz provası! AKOM duyurdu: Sıcaklıklar aniden yükselecek
Metrobüsten dumanlar yükseldi: İş çıkış saatinde yangın
ETİKETLER
#Trafik Kazası
#Kamyonet Kazası
#Rögar Kapağı
#Görkem Selvitop
#İett Durağı Kazası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.