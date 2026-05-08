Mühendis Görkem Selvitop'u ölüme sürükleyen İETT durağındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de 27 Nisan Pazartesi günü İETT durağında otobüs beklerken tekeri patlayan kamyonetin altında kalan genç mühendis Görkem Selvitop'un ölümü ailesini üzüntüye boğdu. Olay anına ait yayınlanan görüntüler dehşeti ortaya koydu.
Akşam saat 18.05'te, Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Konut Birlik İETT Durağı'na yönelen kamyonetin çarptığı Selvitop'un ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölümüne neden olan kazanın görüntüleri yayınlandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, söz konusu kamyonetin kaldırıma çıkarak, İETT durağının yanında bekleyen Selvitop'a çarpması yer alıyor.
Görkem Selvitop'un amcası Mehmet Güner, 3 Mayıs'ta olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
Güner, Selvitop'un kaza günü iş yerinden servise bindiğini, olayın olduğu durakta inerek bir süre otobüs beklediğini, o sırada kamyonetin süratle geldiğinin görüntülerde yer aldığını belirten Güner, "Işıkların önündeki rögar kapağı aracın altında sürüklenerek geliyor. Araç, hemen yanında bulunduğumuz kaldırıma çıkarak 3 metre ilerimizde Görkem Selvitop yeğenimi altını alarak eziyor." ifadelerini kullanmıştı.
Acılarının çok büyük olduğunu dile getiren Güner, şunları kaydetmişti:
"Biz, bu vesileyle burada hem aracın şoföründen hem de bu yolla ilgili gerekli olan çalışmayı yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi ve davacıyız. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Burada, hemen arkamızda, ışıkların önünde o rögar kapağının olduğu bölümde daha sonra asfalt çalışması yapılmış. Olaydan sonra herhalde olayın üstünün kapatılması için deliller kapatılmış gibi şüphemiz var. Karakol raporunda yer alan, rögar kapağının nereden çıktığının da hesabını soracağız, takip edeceğiz. Daha doğrusu yasal hakkımızı arayacağız."