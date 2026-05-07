İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul'a tam anlamıyla yaz geleceği ve sıcaklıkların aniden yükseleceği bildirildi. Bugün şehirde sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükseleceği ve hafif lodosun etkili olacağı belirtildi. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14 dereceye kadar gerileyeceği açıklandı.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da yaz provası! AKOM duyurdu: Sıcaklıklar aniden yükselecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, şehirde sıcaklıkların aniden yükseleceği ve tam anlamıyla yaz havasının hakim olacağı belirtildi. Bugün şehirde sıcaklıklar 23 dereceye kadar yükselecek ve hafif lodos etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye gerileyecek. Hafta boyunca sıcaklıklar kademe kademe artacak. Cumartesi ve Çarşamba günlerinde sağanak yağış bekleniyor. 08.05.2026 Cuma günü hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık 13°C / 24°C arasında seyredecek. 13.05.2026 Çarşamba günü ise hava parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak ve sıcaklık 10°C / 18°C olacak.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR, 2 GÜN SAĞANAK VAR

İstanbul'da bugün itibarıyla hava sıcaklıklarının yükseleceği bildirildi. Hafta boyu sıcaklıkların kademe kademe yükseleceği bildirilirken, cumartesi ve çarşamba günlerinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.