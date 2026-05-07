Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul'da yaz provası! AKOM duyurdu: Sıcaklıklar aniden yükselecek

AKOM, İstanbul için haftalık hava durum raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Sıcaklıkların 23 dereceye kadar çıkacağı, genel olarak güneşli bir havanın hakim olacağı belirtildi.

İstanbul'da yaz provası! AKOM duyurdu: Sıcaklıklar aniden yükselecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul'a tam anlamıyla yaz geleceği ve sıcaklıkların aniden yükseleceği bildirildi. Bugün şehirde sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükseleceği ve hafif lodosun etkili olacağı belirtildi. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14 dereceye kadar gerileyeceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, şehirde sıcaklıkların aniden yükseleceği ve tam anlamıyla yaz havasının hakim olacağı belirtildi.
Bugün şehirde sıcaklıklar 23 dereceye kadar yükselecek ve hafif lodos etkili olacak.
Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye gerileyecek.
Hafta boyunca sıcaklıklar kademe kademe artacak.
Cumartesi ve Çarşamba günlerinde sağanak yağış bekleniyor.
08.05.2026 Cuma günü hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık 13°C / 24°C arasında seyredecek.
13.05.2026 Çarşamba günü ise hava parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak ve sıcaklık 10°C / 18°C olacak.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR, 2 GÜN SAĞANAK VAR

İstanbul'da bugün itibarıyla hava sıcaklıklarının yükseleceği bildirildi. Hafta boyu sıcaklıkların kademe kademe yükseleceği bildirilirken, cumartesi ve çarşamba günlerinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

TarihHava DurumuSıcaklık (Min/Max)Yağış Miktarı
08.05.2026 CumaParçalı ve az bulutlu13°C / 24°CYağış beklenmiyor
09.05.2026 CumartesiParçalı bulutlu, yerel yağmurlu14°C / 23°C1 - 3 kg arası
10.05.2026 PazarParçalı bulutlu13°C / 22°CYağış beklenmiyor
11.05.2026 PazartesiParçalı bulutlu12°C / 22°CYağış beklenmiyor
12.05.2026 SalıParçalı ve az bulutlu12°C / 23°CYağış beklenmiyor
13.05.2026 ÇarşambaParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu10°C / 18°C3 - 7 kg arası
