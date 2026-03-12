Menü Kapat
TGRT Haber
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Muska yapma, büyü bozma, kurban parası ile 2 milyonluk vurgun yapmışlar: Operasyonla yakalandılar

Antalya'da vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ederek; muska yapma, büyü bozma, kurban parası gibi gerekçelerle insanların parasını dolandıran 2 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 13 ayrı olayda yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Muska yapma, büyü bozma, kurban parası ile 2 milyonluk vurgun yapmışlar: Operasyonla yakalandılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:17

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle yapan şahıslara yönelik projeli çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin irtibata geçtikleri müştekilerin sosyoekonomik zayıflıklarını, ruh hâllerini ve içinde bulundukları sosyal sorunları istismar ettikleri tespit edildi.

Muska yapma, büyü bozma, kurban parası ile 2 milyonluk vurgun yapmışlar: Operasyonla yakalandılar

MUSKA YAPMA, BÜYÜ BOZMA, KURBAN PARASI…

Şüphelilerin, muska yapma, büyü bozma, kurban parası veya sadaka verme, şifa bulma gibi gerekçeler öne sürerek bazı müştekilerden elden, bazılarından ise banka hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Çalışmalar kapsamında "Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen V.Ü. ve O.S. isimli 2 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Muska yapma, büyü bozma, kurban parası ile 2 milyonluk vurgun yapmışlar: Operasyonla yakalandılar

13 AYRI OLAYDA YAKLAŞIK 2 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Yapılan incelemede şüphelilerin 13 ayrı olayda yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 54 adet fişek, müştekilerin bilgilerinin yazılı olduğu defter, cep telefonları, dizüstü bilgisayar ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.S. serbest bırakılırken, V.Ü. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

