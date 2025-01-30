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Samsun'da muska yazan imam hakkında karar verildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ocak 2025 10:14 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:19
Samsun&#039;da muska yazan imam hakkında karar verildi

Bir televizyon programında ‘muska’ yazan hoca olayı viral oldu. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'muska' yazdığı iddia edilen imam hakkında karar verildi. Çarşamba Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Bir televizyon programında 'muska' yazdığı iddia edilen ve bundan para kazandığı söylenen hoca hakkında karar verildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'muska' yazdığı iddia edilen imam görevden uzaklaştırılarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İHA'nın haberine göre; Samsun'un Çarşamba Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı ulusal ve yerel basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında İlçe Müftülüğü'nde görevli Sahil Mahallesi Yelane Camii İmam Hatibi H.G. ile ilgili çıkan haberlere ilişkin olarak adı geçen imam hatip ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, idari olarak soruşturma işlemlerine başlanmış olup, soruşturmanın selameti açısından ilgili şahıs görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Samsun'da muska yazan imam hakkında karar verildi - 1. Resim

Bir televizyon programına çıkan B.G., imam olan eşinin muska yazarak para kazandığını ve dini duyguları istismar ettiğini iddia etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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