Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde kaza yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Muş'ta ambulans devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza, Karakale köyü mevkisinde 49 AJ 121 plakalı ambulansın devrilmesiyle meydana geldi. Kazada, sağlık çalışanları T.A., P.A., İ.Y. ile hasta anne F.T. ve bebeği yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne F.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ YARALI

Henüz bilinmeyen nedenle devrilen ambulanstaki sağlık çalışanları T.A., P.A. ve İ.Y.'nin yanı sıra hasta olarak bulunan anne F.T. ve bebeği yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan anne F.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.