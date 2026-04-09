Muş'ta ambulans devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Muş'ta anne ile yeni doğan bebeğini başka hastaneye sevk etmekte olan ambulans devrildi. Kazada anne ve bebeğinin yanı sıra 3 de sağlık personeli yaralandı. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde kaza yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Muş'ta ambulans devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan ambulans kaza yaptı.
Kaza, Karakale köyü mevkisinde 49 AJ 121 plakalı ambulansın devrilmesiyle meydana geldi.
Kazada, sağlık çalışanları T.A., P.A., İ.Y. ile hasta anne F.T. ve bebeği yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne F.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Muş'ta ambulans devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı

5 KİŞİ YARALI

Henüz bilinmeyen nedenle devrilen ambulanstaki sağlık çalışanları T.A., P.A. ve İ.Y.'nin yanı sıra hasta olarak bulunan anne F.T. ve bebeği yaralandı.

Muş'ta ambulans devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından , ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş'ta ambulans devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı

ANNENİN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan anne F.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

