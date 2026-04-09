Muş'ta ambulans devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde kaza yaptı.
Henüz bilinmeyen nedenle devrilen ambulanstaki sağlık çalışanları T.A., P.A. ve İ.Y.'nin yanı sıra hasta olarak bulunan anne F.T. ve bebeği yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan anne F.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.