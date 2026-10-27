Hasköy ilçesinde emekli polis İ.B., kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve gelerek silahla ateş etti. Kardeşini, yengesini ve iki yeğenini yaralayan İ.B., ardından aynı silahla kendini vurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Muş'ta toprak anlaşmazlığı kanlı bitti: Emekli polis kardeşini ve ailesini vurup intihar etti Hasköy ilçesinde emekli polis İ.B., kardeşi ve ailesinin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenledikten sonra aynı silahla kendini vurarak hayatını kaybetti. Emekli polis İ.B., kardeşi E.B., yengesi ve iki yeğenini silahla yaraladıktan sonra intihar etti. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde İ.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SALDIRIYI YAPAN KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde İ.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.