Muş'ta toprak anlaşmazlığı kanlı bitti: Emekli polis kardeşini ve ailesini vurup intihar etti

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İstanbul
Hasköy ilçesinde emekli polis İ.B., kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve gelerek silahla ateş etti. Kardeşini, yengesini ve iki yeğenini yaralayan İ.B., ardından aynı silahla kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde İ.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.