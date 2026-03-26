SON DAKİKA!
Namaz kılarken komşusunu öldüren sanığa ‘haksız tahrik’ indirimi: Eşinden helallik istedi

Kayseri’de husumetli olduğu komşusunu camide namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren Yasin Şanlı’nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan verdiği cezayı "haksız tahrik" indirimi uygulayarak 16 yıla düşürdü.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 21:02

Aralarında husumet bulunan komşusu Şevki Tanrıkulu'nu camide namaz kıldığı sırada öldüren Yasin Şanlı, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Şevki Tanrıkulu'nun ailesinin avukatları, tanık ifadeleri ile video görüntülerinin çeliştiğini ifade ederek, tanık ifadelerinin ‘haksız tahrik' indirimi almaya yönelik olduğunu belirterek, sanığın canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten yargılanmasını talep etti. Avukatlar, Yasin Şanlı'nın annesinin de cinayetin azmettirici olarak yargılanmasını talep etti.
Savcılık makamı Yasin Şanlı'nın annesinin azmettirici olarak yargılanması talebinin reddini isteyerek, sanığın canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmeyi içeren maddelerden yargılamasını talep etti.

Kayseri'de camide namaz kılarken komşusu Şevki Tanrıkulu'nu öldüren Yasin Şanlı, yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Yasin Şanlı, olayda tasarlama veya canilik durumunu kabul etmediğini belirtti.
Sanık Şanlı, maktulün eşinden helallik istedi.
Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek cezayı 16 yıla indirdi.
Olay, geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Cinayet anı, cami içindeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
"EYLEMİN SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK"

Tutuklu sanık Yasin Şanlı, "Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum" dedi. Asker kökenli olduğunu ifade eden Şanlı, eğer tasarlayarak öldürecek olsa içerisinde öldürerek maktulü kahramanlaştırmayacağını belirterek, "Eğer tasarlamış olsaydım hukuk literatürüne geçerdi" dedi.

SANIK, MAKTULÜN EŞİNDEN HELALLİK İSTEDİ

Sanık Şanlı, ek süre talebinin kabul edilmemesini isteyerek, "Ben yaptığım eylemin cezasını çekip, çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim, insanlar neden benim için tanıklık yapıyor, bana yardım etmek istiyor? Her iki tarafın avukatlarının da ek süre taleplerinin kabul edilmemesini istiyorum. Reyhan Yenge (Öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun eşi) hakkını helal etsin. Kendisi burada değil ama ikimizin de ocağı söndü" diye konuştu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALDI

Yasin Şanlı'yı "kasten öldürme" suçundan suçlu bulan mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek, cezayı 16 yıla düşürüp sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'nde meydana gelen olayda Şevki Tanrıkulu camide namaz kılarken, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Yasin Şanlı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay cami içindeki güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.

