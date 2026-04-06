Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında: Yargıtay ilk kararı bozmuştu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:09

21 Ağustos'ta 2024'te Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan , Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay'ın Nevzat Bahtiyar hakkındaki cezasını bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamada Bahtiyar'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024'te kaybolup 8 Eylül 2024'te cansız bedeninin bulunmasının ardından anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesinin hükmünü hukuka uygun bulmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilk derece mahkemesinin verdiği cezaların onanmasını istemişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.
Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına 6 Nisan Pazartesi günü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Mahkeme, Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

NEVZAT BAHTİYAR'IN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına 6 Nisan Pazartesi günü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi de katıldı.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırlamıştı.

Tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Sanık Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 6 Nisan'da yapılmasına hükmetmişti.

