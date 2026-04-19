Narkotik ekipler iğneyle kuyu kazdı! 30 yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli kuyudan çıktı

Kilis'te narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüpheli, evindeki kuyuda saklanırken bulunup tutuklandı.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 17:09

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun mesai harcayarak yürüttüğü çalışmada 11 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 9 bin 900 TL adli para cezası bulunan H.B. isimli şahsın Şıh Abdullah Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 9 bin 900 TL adli para cezası bulunan H.B. isimli şahsı, Şıh Abdullah Mahallesi'nde bir adreste saklandığı kuyuda yakaladı.
Şüpheli H.B. mutfak bölümünde üzeri tahta ve halı ile kapatılmış bir kuyunun içinde bulundu.
Kuyuda yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 900 TL, 3 bin 600 dolar ve 100 euro ele geçirildi.
Evde yapılan aramalarda 3.49 gram metamfetamin, 1.51 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 5 fişek ve 2 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ELDE EDİLEN PARALAR BULUNDU

Narkotik ekipleri tarafından ikamette yapılan aramada, şüpheli mutfak bölümünde üzeri tahta ve halı ile kapatılmış bir kuyunun içerisinde yakalandı. Kuyuda yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 900 TL, 3 bin 600 dolar ve 100 euro ele geçirildi.

Evde devam eden aramalarda ise 3.49 gram metamfetamin, 1.51 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 5 fişek ve 2 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

