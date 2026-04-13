Zulayı narkotik köpeği buldu: Diyarbakır’da otomobilin tamponundan kilo kilo kokain çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobil takibe alındı.
Pirinçlik uygulama noktasında durdurulan araçta ekipler narkotik köpeği yardımıyla detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada otomobilin tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.