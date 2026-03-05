Narkotik ekiplerinden şaşırtan operasyon: 33 paket uyuşturucu yutmuş

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, yurt dışı bağlantılı şahısların Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

33 ADET PAKET UYUŞTURUCUYU YUTARAK ÜLKEYE SOKMUŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerden birinin 33 adet paketlenmiş halde 258,31 gram metamfetamini yutarak ülkeye soktuğu öğrenildi. İl girişinde durdurulan araçta, şüphelilerin üstlerinde ve 3 ayrı ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Yurt dışına uyuşturucu maddeleri sokan şüpheli ile kendisine yardım ettiği tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramada, 33 adet paketlenmiş halde, yutma yöntemiyle ülkeye sokulduğu ve dışkı yoluyla çıkarılan toplam 258,31 gram metamfetamin, 7 şeffaf kilitli poşet içerisinde toplam 20,73 gram metamfetamin, 0,10 gram bonzai ele geçirildi.