Nevşehir'de okulun kazan dairesinde şüpheli ölüm!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nevşehir'in Avanos ilçesinde acı bir olay yaşandı. 35 yaşındaki genç, çalıştığı okulda ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Özkonak beldesinde yaşayan ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Erkan Eray Ceyhan, evden ayrılarak beldede çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.
35 yaşındaki Ceyhan, akşam saatlerinde eve dönmeyince ve telefon aramalarına da cevap vermeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Ekiplerce yapılan aramada Erkan Ceyhan, görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Okula gelen sağlık ekipleri Ceyhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan Eray Ceyhan'ın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.