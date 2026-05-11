Nevşehir 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde tansiyonu yükselerek rahatsızlanan N.Ö. için çocukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ekibi, evde bulunan iki kardeş arasında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile zor anlar yaşadı. Kavga sırasında sağlık çalışanlarının evden çıkmasına izin verilmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar

HABERİN ÖZETİ Nevşehir’de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar Nevşehir'de tansiyonu yükselen bir hasta için gelen sağlık ekipleri, evdeki kardeşler arasındaki bıçaklı kavgaya müdahale etmek zorunda kaldı ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Nevşehir 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi'nde tansiyonu yükselen N.Ö. için 112 aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen ambulans ekibi, evdeki iki kardeşin bıçaklı kavga etmesi üzerine zor anlar yaşadı. Kavgada sağlık çalışanlarının evden çıkmasına izin verilmediği için olay yerine polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sağlık personeli ve hasta güvenli şekilde çıkarıldı, şüpheli E.Ö. gözaltına alındı. Gazetecilere görüntü almaya çalışırken saldırı girişiminde bulunan Y.Ö. de gözaltına alındı. Sağlık çalışanları ve gazeteciler karakola giderek şikayetçi oldu.

POLİS MÜDAHALESİYLE EKİPLER KURTARILDI

Polisin müdahalesiyle sağlık personeli ve rahatsızlanan kadın bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılırken, olayın şüphelisi E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere de saldırı girişiminde bulundu.

GAZETECİLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası sağlık çalışanları ve gazeteciler karakola giderek şikayetçi oldu. Gazetecilere saldıran Y.Ö. de gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.