Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Nevşehir’de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar

Nevşehir’de rahatsızlanan anneleri için ambulans çağıran iki kardeşin bıçaklı kavgası, sağlık ekiplerini dehşete düşürdü. Evde mahsur kalan sağlıkçılar polisle kurtarılırken, hastane çıkışında gazetecilere saldıran şüpheli yakınları da gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 00:34

2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde tansiyonu yükselerek rahatsızlanan N.Ö. için çocukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ekibi, evde bulunan iki kardeş arasında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile zor anlar yaşadı. Kavga sırasında sağlık çalışanlarının evden çıkmasına izin verilmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir’de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar

0:00 61
HABERİN ÖZETİ

Nevşehir’de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Nevşehir'de tansiyonu yükselen bir hasta için gelen sağlık ekipleri, evdeki kardeşler arasındaki bıçaklı kavgaya müdahale etmek zorunda kaldı ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Nevşehir 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi'nde tansiyonu yükselen N.Ö. için 112 aranarak yardım istendi.
Olay yerine gelen ambulans ekibi, evdeki iki kardeşin bıçaklı kavga etmesi üzerine zor anlar yaşadı.
Kavgada sağlık çalışanlarının evden çıkmasına izin verilmediği için olay yerine polis sevk edildi.
Polisin müdahalesiyle sağlık personeli ve hasta güvenli şekilde çıkarıldı, şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.
Gazetecilere görüntü almaya çalışırken saldırı girişiminde bulunan Y.Ö. de gözaltına alındı.
Sağlık çalışanları ve gazeteciler karakola giderek şikayetçi oldu.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Nevşehir’de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar

POLİS MÜDAHALESİYLE EKİPLER KURTARILDI

Polisin müdahalesiyle sağlık personeli ve rahatsızlanan kadın bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılırken, olayın şüphelisi E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere de saldırı girişiminde bulundu.

Nevşehir’de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar

GAZETECİLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası ve gazeteciler karakola giderek şikayetçi oldu. Gazetecilere saldıran Y.Ö. de gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir’de tansiyon yükseldi: Anneleri için gelen sağlık ekiplerini eve kilitlediler, gazetecilere saldırdılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rakip gazetecinin iş yerini ateşe verdi! O anları sosyal medyadan canlı yayınladı
Polis noktasını hedef aldılar! Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#nevşehir
#bıçaklı kavga
#sağlık çalışanları
#Polis Müdahalesi
#Gazetecilere Saldırı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.