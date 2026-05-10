Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına saldırı düzenlendi. Patlayıcı yüklü araçla intihar saldırı gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ Polis noktasını hedef aldılar! Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Bannu bölgesinde bulunan Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybetti ve 3 polis yaralandı. İntihar saldırısı polis noktasını tamamen yıkarken, bölgede konuşlu zırhlı araç da kullanılamaz hale geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda ağır hasar oluştu ve bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi. Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

12 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Dawn gazetesinin haberine göre, açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin de yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.