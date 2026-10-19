Niğde’de bir berber dükkanında çalışan 15 yaşındaki Yusuf Eymen D., arkadaşı ile işyeri sahibi tarafından üst kata çağrılarak tuvalete kilitlendi. İki çocuğu demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdüğü öne sürülen iş yeri sahibinin, yaşananları başka bir çalışana cep telefonuyla kaydettirdiği belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Niğde’de 15 yaşındaki çırağa demir sopalı darp: Önce dövdü, sonra temizlik yaptırdı Niğde'de bir berber dükkanında çalışan 15 yaşındaki Yusuf Eymen D. ve arkadaşı, iş yeri sahibi tarafından tuvalete kilitlenerek demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darbedildi ve bu anlar cep telefonuyla kaydettirildi. İş yeri sahibi iki çocuğu tuvalete kilitledikten sonra demir sopa ve süpürge sapıyla dövdü, şiddet anlarını da başka bir çalışana cep telefonuyla kaydettirdi. Yusuf Eymen D., darbedildikten sonra iş yeri sahibinin kendilerine temizlik yaptırıp ardından eve gönderdiğini belirtti. Darp olayının dükkanla ilgisi olmayan özel bir mesele yüzünden ve iş yeri sahibinin 'burası elit bir yer, ismimi ayaklar altına aldırmam' gerekçesiyle yaşandığı ifade edildi. Hastaneye götürülerek darp raporu alınan çocuğun ailesi Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürüldü ve olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

"SÜPÜRGE SAPINI ÜZERİMİZDE KIRDI"

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Eymen D., cumartesi günü iş yeri sahibinin kendisini ve arkadaşını üst kata çağırdığını belirterek, "Bizi tuvalete kilitledi. Bir yere ayrılmayın, ben geliyorum dedi. Daha sonra aşağıdan demir sopa alıp geldi. Hiçbir şey söylemeden bizi dövmeye başladı. Gitmek istediğimizi söyledik ama izin vermedi. Tepki gösterdiğimizde başka bir çalışanı çağırıp video çektirdi. Ardından aşağıdan tahta süpürge sapı getirdi. Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı" dedi.

"DÖVDÜKTEN SONRA TEMİZLİK YAPTIRDI"

Darbın ardından yeniden tuvalete kilitlendiklerini ileri süren D., iş yeri sahibinin bir süre sonra kapıyı açarak kendilerini aşağı gönderdiğini söyledi. D., "Bizi aşağı indirdikten sonra yarım saat, bir saat kadar temizlik yaptırdı. Sonrasında eve gönderdi. 'Dövme bizi bu kadar' dedik ama hiçbir şey dinlemedi. Demir sopayla da tahta süpürge sapıyla da dövdü. Sırtım, bacaklarım morardı. Kafamın arkasında şişlik var, dudağımın içi patladı. Doğru düzgün hareket edemiyorum. Sırtımın üzerine yatamıyorum, otururken bile ağrı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İSMİNİ KORUMAK İÇİN BİZİ BU HALE GETİRDİ"

Şiddete gerekçe gösterilen konunun iş yeriyle ilgisi bulunmadığını söyleyen D., "Arkadaşımla ilgili özel bir meseleydi. Dükkanla hiçbir alakası yoktu. Patronumuzun kulağına gitmiş. Bize burası elit bir yer, ismimi ayaklar altına aldırmam dedi. Kendi ismini korumak için bizi bu hale getirdi" diye konuştu.

Yusuf Eymen D.'nin annesi Seher D. ise, "Oğlumun telefonuna ulaşamadım, defalarca mesaj attım ama cevap vermedi. Eve geldiğinde bana hiçbir şey söylemedi. Sadece 'anne ben uyuyacağım' dedi. Odasına gitti, ben de arkasından gittim. Üzerini çıkardığında sırtını gördüm. O an yaşadığımı anlatamam. Bacaklarında morluklar, kafasında şişlik vardı. Hemen hastaneye götürdük. Doktorlar beyin kanamasından şüphelendi, tomografi çekildi. Bir süre daha hastanede kalmasını istediler ve yeniden tomografi çektiler. Darp raporlarımızı aldık. Ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

"ONA BUNLARI YAPMASINI KALDIRAMIYORUM"

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ileri süren anne, verilen karara tepki göstererek yetkililere seslendi. Anne D., "Şahıs mahkemeye çıkarıldı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Gözaltına alınması beni biraz rahatlatmıştı. Adaletin yerini bulacağını düşündüm. Ben kendi çocuğuma hiç el kaldırmamışken başkasının ona bunları yapmasını kaldıramıyorum. İki gündür evimizde yemek pişmiyor, uyku uyuyamıyoruz. Benim çocuğum acı çekerken bunu yapan kişinin serbest olması beni kahrediyor. Ben adalet istiyorum. Çocuğuma yaptıklarının karşılığını hukuk önünde vermesini istiyorum" şeklinde konuştu. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.