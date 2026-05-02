Niğde'de kavşakta feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 2'si ağır 4 kişi yaralı

Niğde’de Nar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü kavşağında feci bir kaza meydana geldi. H.A. yönetimindeki 09 EE 610 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 34 TC 6121 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen 09 EE 610 plakalı otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü H.A. ile aynı otomobilde bulunan N.A.Ç. ve diğer araçtaki iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sürücü H.A. ile aynı araçta bulunan N.A.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.