Niğde'de kavşakta feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 2'si ağır 4 kişi yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Niğde’de Nar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü kavşağında feci bir kaza meydana geldi. H.A. yönetimindeki 09 EE 610 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 34 TC 6121 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen 09 EE 610 plakalı otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü H.A. ile aynı otomobilde bulunan N.A.Ç. ve diğer araçtaki iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü H.A. ile aynı araçta bulunan N.A.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.