Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için mekana gitti. İddiaya göre, kafe önünde bir şahsın darbedildiğini gören Yıldırım, bu kişiye yardım etmek amacıyla onu içeri çağırdı. Bu sırada şahsı darbeden grup da kafeye girerek küfür etmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ Oğlunun gözü önünde feci şekilde darbedildi: Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: İnsan olan yapamaz bunu Ramazan Bayramı'nda İzmit'teki bir kafede, dayak yiyen birine yardım etmeye çalışıp küfür etmemeleri için uyarıda bulunan Meryem Yıldırım ve oğlu, bir grubun saldırısına uğradı; anne Yıldırım yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlakla ağır yaralandı. Meryem Yıldırım ve oğlu, dayak yiyen birine yardım etme ve küfür etmeme uyarısı nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Anne Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi. Saldırı anları cep telefonu kameralarına yansıdı; şüpheliler arasında bir kadın da bulunuyordu. Meryem Yıldırım, faillerin hak ettikleri cezayı almasını talep etti ve yapılan para teklifini reddetti. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE KALDI

Talha Kaan İzal'ın, gruptakileri "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" şeklinde uyarması üzerine arbede çıktı.

Gözü dönmüş grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu darbedildi. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan anne Meryem Yıldırım, kanlar içinde kaldı.

Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Anne ve oğlunun olay günü kafede saldırı öncesinde birlikte geçirdikleri mutlu anlardan geriye çektirdikleri fotoğraf ve videolar kalırken, feci darp olayının anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin öfkeli tavırları, küfür ve hakaretler savurdukları ve aralarından bir kadının bardak fırlattığı anlar yer aldı.

"İNSAN OLAN YAPAMAZ BUNU"

Özellikle yüzünde ve kaburgasında ağır hasarlar bulunduğuna dikkati çeken Meryem Yıldırım, "Kaburgamda çatlak var, yüzüm zaten eski haline dönmeyecek, kalıcı şekilde çukurlar oluşma ihtimali çok yüksek. Beyne pıhtı atma ihtimalinden dolayı ameliyat da ertelenebilir. Yüzümde kırık olan yerlerde çöküntü kalabilirmiş. Ortada hiçbir şey yokken 'küfür etmeyin' dedik diye bu hale geldim, hak ettiği cezaları almalarını istiyorum. Bana ettikleri para teklifini de kabul etmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İnsan olan yapamaz bunu. Oğlumun gözünün önünde bana bunu yaptılar, ceza almadan çıkmalarını istemiyorum. Aralarında bir kadın vardı ve gerisi erkekti. Kadın yüzüme bardak fırlattı. Oğlumla her bayramın birinci günü vakit geçirirdim. Arkadaşımın mekanına gittik, yemek yedik sonra Rita'ya geldik. Orası da arkadaşımın mekanıydı. Arkadaşım oğlumu o adamların arasına atmasaydı biz bugün burada değildik" ifadelerini kullandı.