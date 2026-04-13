Oğlunun ölümüyle ilgili anneden şok iddia! Cinayette gelinini işaret etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 16 Mart 2024 tarihinde korkunç bir cinayet yaşanmıştı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet Polat, eşinin çağırması üzerine görüşme için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar A.N.Y., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D.'nin, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istemişti. Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.

ACILI ANNEDEN DİKKATİ ÇEKEN İDDİA

Mehmet Polat'ın ölümünün ardından gencin ailesi ise olayın planlı bir saldırı olduğunu öne sürdü. Anne Selma Polat, oğlunun bir kişi tarafından görüşme bahanesiyle çağrıldığını ve burada pusuya düşürüldüğünü iddia etti.

Olayda herhangi bir husumet bulunmadığını belirten anne Polat, saldırıyı gerçekleştiren kişileri tanımadıklarını ifade etti.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

"OĞLUMUN BOĞAZINI TUTUP SIRTINI HEDEFE ÇEVİRMİŞ"

Oğlunun pusuya düşürüldüğünü söyleyen anne Selma Polat, "Hayatını kaybeden Mehmet Polat'ın annesiyim. Oğlum vurulduğunda henüz 24 yaşındaydı. Oğlumun hiçbir husumeti yoktu. Haberlerde söylenenlerin aksine kimseyle bir düşmanlığı bulunmuyordu. Benim oğlum pusuya düşürüldü. Buna yürekten inanıyorum. Olaydan önce oğlum beni aradı. Eşiyle ufak bir tartışma yaşadıklarını söyledi. Bana, ‘Anne, pazartesi günü anlaşmalı boşanacağız. Artık birlikte olamayız' dedi. Ortada büyütülecek bir kavga yoktu. Daha sonra eşi, oğlumu arayıp simitçiye çağırmış. 'Altınlarını vereceğim' demiş. Oğlum da bunun üzerine oraya gitti. Amacı sadece konuşmak ve meseleyi tatlıya bağlamaktı. Olay yerine gittiğinde, onu oraya çağıran kişinin aslında simitçi olmadığını öğrenmiş. Telefonla tekrar aradıklarında 'Geliyoruz' demişler. Oğlum onların gelmesini beklerken araçtan inen kişiler bir anda saldırıya geçmiş. İki kişi maskeliymiş. İçlerinden biri oğlumun boğazını tutup sırtını hedefe çevirmiş, diğeri ise pompalı tüfekle ateş etmiş. Oğlumun sırtından vurularak öldürüldü" dedi.

"OĞLUMUN ESKİ EŞİ VE AİLESİNİN BU İŞİN İÇİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Suçluların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen anne Polat, "Bu kişileri biz tanımıyoruz. Kendileri de ifadelerinde tanımadıklarını söylüyor. Oğlumun nerede olduğunu, nereye gideceğini bilen tek kişi eşiydi. Ben bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. Oğlumun eski eşi ve ailesinin bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü oğlumu o noktaya çağıran, yönlendiren oydu. Benim tek isteğim adalet. Oğlum için adalet istiyorum. Bu olaya karışan herkesin ortaya çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.