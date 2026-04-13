Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Oğlunun ölümüyle ilgili anneden şok iddia! Cinayette gelinini işaret etti

Gaziantep'te 16 Mart 2024 tarihinde eşiyle görüşmek için dışarı çıkmasının ardından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mehmet Polat'ın ölümüyle ilgili annesinden şok bir iddia geldi. Oğlunun pusuya düşürüldüğünü söyleyen anne Polat, "Oğlumun eski eşi ve ailesinin bu işin içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 15:47

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 16 Mart 2024 tarihinde korkunç bir cinayet yaşanmıştı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet Polat, eşinin çağırması üzerine görüşme için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar A.N.Y., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D.'nin, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istemişti. Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.

ACILI ANNEDEN DİKKATİ ÇEKEN İDDİA

Mehmet Polat'ın ölümünün ardından gencin ailesi ise olayın planlı bir saldırı olduğunu öne sürdü. Anne Selma Polat, oğlunun bir kişi tarafından görüşme bahanesiyle çağrıldığını ve burada pusuya düşürüldüğünü iddia etti.

Olayda herhangi bir husumet bulunmadığını belirten anne Polat, saldırıyı gerçekleştiren kişileri tanımadıklarını ifade etti.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

"OĞLUMUN BOĞAZINI TUTUP SIRTINI HEDEFE ÇEVİRMİŞ"

Oğlunun pusuya düşürüldüğünü söyleyen anne Selma Polat, "Hayatını kaybeden Mehmet Polat'ın annesiyim. Oğlum vurulduğunda henüz 24 yaşındaydı. Oğlumun hiçbir husumeti yoktu. Haberlerde söylenenlerin aksine kimseyle bir düşmanlığı bulunmuyordu. Benim oğlum pusuya düşürüldü. Buna yürekten inanıyorum. Olaydan önce oğlum beni aradı. Eşiyle ufak bir tartışma yaşadıklarını söyledi. Bana, ‘Anne, pazartesi günü anlaşmalı boşanacağız. Artık birlikte olamayız' dedi. Ortada büyütülecek bir kavga yoktu. Daha sonra eşi, oğlumu arayıp simitçiye çağırmış. 'Altınlarını vereceğim' demiş. Oğlum da bunun üzerine oraya gitti. Amacı sadece konuşmak ve meseleyi tatlıya bağlamaktı. Olay yerine gittiğinde, onu oraya çağıran kişinin aslında simitçi olmadığını öğrenmiş. Telefonla tekrar aradıklarında 'Geliyoruz' demişler. Oğlum onların gelmesini beklerken araçtan inen kişiler bir anda saldırıya geçmiş. İki kişi maskeliymiş. İçlerinden biri oğlumun boğazını tutup sırtını hedefe çevirmiş, diğeri ise pompalı tüfekle ateş etmiş. Oğlumun sırtından vurularak öldürüldü" dedi.

"OĞLUMUN ESKİ EŞİ VE AİLESİNİN BU İŞİN İÇİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Suçluların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen anne Polat, "Bu kişileri biz tanımıyoruz. Kendileri de ifadelerinde tanımadıklarını söylüyor. Oğlumun nerede olduğunu, nereye gideceğini bilen tek kişi eşiydi. Ben bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. Oğlumun eski eşi ve ailesinin bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü oğlumu o noktaya çağıran, yönlendiren oydu. Benim tek isteğim adalet. Oğlum için adalet istiyorum. Bu olaya karışan herkesin ortaya çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

ETİKETLER
#Haksız Tahrik
#Planlı Saldırı
#Gaziantep Cinayet Davası
#Mehmet Polat
#Anne Iddiası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.