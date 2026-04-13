İstanbul Valiliği yeni bir karara imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların da aralarında bulunduğu birçok kuruma yazı gönderdi. Yazıda, mezarlıklarda meydana gelen hırsızlık ve tahribat olaylarına karşı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye alındığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da yeni uygulama! Mezarlıklara kameralar kurulacak İstanbul Valiliği, mezarlıklarda meydana gelen hırsızlık ve tahribat olaylarına karşı yeni güvenlik tedbirleri alarak, birçok kuruma yazı gönderdi. Mezarlıklarda 7/24 çalışan yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları kurulacak. Kamera kayıtları 30 gün süreyle muhafaza edilecek. Aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemeler yapılacak. Kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetleri titizlikle yerine getirilecek. Denetimlerde aksine hareket edenlere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

KAYITLAR 30 GÜN BOYUNCA SİLİNMEYECEK

Valiliğin talimatına göre; mezarlıklarda 7/24 çalışan güvenlik kameralarının bulunması ve aydınlatmaların iyileştirilmesi bildirildi.

Talimatta şu ifadelere yer verildi;

İlimiz ve ilçelerimizde bulunan tüm ana mezarlık giriş-çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması,

Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı kameraların 60 gün içinde faal hale getirilmesi,

Kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi,

Aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması,

Kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi,

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimlerde aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim

İlgili yazıda ayrıca 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun’un “Korunma” başlığı altındaki 2. maddesi de hatırlatıldı. Söz konusu maddede, "Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatıyla veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz" ifadeleri yer alıyor.