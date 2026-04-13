Yemek fiyatlarının günden güne artması ve gıda enflasyonun ciddi şekilde görünür hale gelmesi, özellikle büyükşehirlerde yaşayanları zorlayan durumlar arasında. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda özellikle yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı yüksek komisyonların piyasayı olumsuz yönde etkilediği ise sık sık dile getirildi. Ticaret Bakanlığı, yoğun eleştirilerin ardından konuya el koydu ve yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Tgrthaber.com’dan Şenay Yurtalan ile konuşan Ramazan Bingöl Bakanlığın aldığı bu kararın günlük hayattaki etkilerine değindi. Yemek siparişi fiyatlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Online yemek siparişlerinde fiyatlar düşecek mi? TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl kritik soruyu cevapladı Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle yemek sipariş platformlarındaki şeffaflık artırılıyor ve zorunlu ek ücretler kaldırılıyor. Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı yüksek komisyonlar ve olumsuz etkileri üzerine yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği hizmet bedelleri şeffaf hale gelecek ve zorunlu ek ücret uygulamalarına son verilecek. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bu adımın gıda enflasyonu ile mücadelede ciddi bir gelişme olduğunu belirtti. Bingöl, bir sonraki adımın komisyon oranlarının düşürülmesi olduğunu ve bunun fiyatlara indirim olarak yansıyacağını öngörüyor. Bingöl'e göre, komisyon oranlarının düşmesi, restoranların maliyetlerini azaltacak, bu da fiyatlara zam yapılmasını engelleyecek veya fiyatları düşürecek. Bu düzenlemenin fiyatların direkt ucuzlamasını sağlamasa bile, en azından zam sürecini durduracağı öngörülüyor.

TİCARET BAKANLIĞI YENİ DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİ

Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile birlikte yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirilecek. Aynı zamanda zorunlu ek ücret uygulamalarına son verilecek ve kampanya süreçleri gönüllülük esasına uygun olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, uygulamanın çok doğru olduğunu ve Bakanlığın hem üreticiler hem de tüketiciler adına çok olumlu bir adıma imza attığını belirtti.

“SIRADA KOMİSYON ORANLARI VAR”

Bakanlığın attığı adımın gıda enflasyonu ile mücadelede ciddi bir adım olduğunu belirten Bingöl, “Şimdi bunun ikinci aşaması komisyon oranlarının düşmesi. Çünkü yüzde 30-40'lara varan bir komisyon ödüyoruz. Üreticiler yani restoranlar bunları platformlara ödüyorlar. Buradaki komisyon oranı düştüğünde haliyle üreticinin restoranların giderlerinde azalma olacak. Bu da fiyatlara indirim olarak halka yansıyacak.” ifadelerini kullandı.

“Siz bir kendinizi tüccar olarak görün.” diyerek konuya günlük hayattan örnek veren Bingöl, “Ödediğiniz bir kalemi maliyete yansıtacaksınız mecbur değil mi? Ama işte maliyeti yansıttıkça pahalı olduğundan verilen sipariş sayısı düşüyor. Ama ne kadar az öderseniz fiyatlara zam yapmayacaksınız ya da düşüreceksiniz. Dolayısıyla daha çok iş olacak ve gıda enflasyonu da düşüşe geçecek. Dolayısıyla çok doğru bir uygulama. Tebrik ediyoruz ve destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, fiyatların direkt ucuzlamazsa bile en azından bundan sonra zam sürecini durduracağını belirtti.