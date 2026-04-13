Online yemek siparişlerinde fiyatlar düşecek mi? TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl kritik soruyu cevapladı

Yemek fiyatlarının günden güne artması ve gıda enflasyonun ciddi şekilde görünür hale gelmesi, özellikle büyükşehirlerde yaşayanları zorlayan durumlar arasında. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda özellikle yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı yüksek komisyonların piyasayı olumsuz yönde etkilediği ise sık sık dile getirildi. Ticaret Bakanlığı, yoğun eleştirilerin ardından konuya el koydu ve yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Tgrthaber.com’dan Şenay Yurtalan ile konuşan Ramazan Bingöl Bakanlığın aldığı bu kararın günlük hayattaki etkilerine değindi. Yemek siparişi fiyatlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.
Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile birlikte yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirilecek. Aynı zamanda zorunlu ek ücret uygulamalarına son verilecek ve kampanya süreçleri gönüllülük esasına uygun olacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, uygulamanın çok doğru olduğunu ve Bakanlığın hem üreticiler hem de tüketiciler adına çok olumlu bir adıma imza attığını belirtti.
Bakanlığın attığı adımın gıda enflasyonu ile mücadelede ciddi bir adım olduğunu belirten Bingöl, “Şimdi bunun ikinci aşaması komisyon oranlarının düşmesi. Çünkü yüzde 30-40'lara varan bir komisyon ödüyoruz. Üreticiler yani restoranlar bunları platformlara ödüyorlar. Buradaki komisyon oranı düştüğünde haliyle üreticinin restoranların giderlerinde azalma olacak. Bu da fiyatlara indirim olarak halka yansıyacak.” ifadelerini kullandı.
“Siz bir kendinizi tüccar olarak görün.” diyerek konuya günlük hayattan örnek veren Bingöl, “Ödediğiniz bir kalemi maliyete yansıtacaksınız mecbur değil mi? Ama işte maliyeti yansıttıkça pahalı olduğundan verilen sipariş sayısı düşüyor. Ama ne kadar az öderseniz fiyatlara zam yapmayacaksınız ya da düşüreceksiniz. Dolayısıyla daha çok iş olacak ve gıda enflasyonu da düşüşe geçecek. Dolayısıyla çok doğru bir uygulama. Tebrik ediyoruz ve destekliyoruz.” şeklinde konuştu.
TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, fiyatların direkt ucuzlamazsa bile en azından bundan sonra zam sürecini durduracağını belirtti.