Öğrenci servisine kamyonet çarptı! Feci kazada yaralılar var

Elazığ'da kamyonet ile öğrenci servisinin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki kamyonet, yolu kısaltmak için ters yöne girdi. Kamyonet, bu sırada seyir halindeki H.A. idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 9 öğrenci hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.