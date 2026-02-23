Menü Kapat
Öğrenci servisine kamyonet çarptı! Feci kazada yaralılar var

Elazığ'da yolu kısaltmak için ters yöne giren kamyonet, seyir halindeki öğrenci servisine çarptı. Feci kazada serviste bulunan 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öğrenci servisine kamyonet çarptı! Feci kazada yaralılar var
Elazığ'da kamyonet ile öğrenci servisinin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı oldu.

Öğrenci servisine kamyonet çarptı! Feci kazada yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki kamyonet, yolu kısaltmak için ters yöne girdi. Kamyonet, bu sırada seyir halindeki H.A. idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 9 öğrenci hafif yaralandı.

Öğrenci servisine kamyonet çarptı! Feci kazada yaralılar var

Kazayı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrenci servisine kamyonet çarptı! Feci kazada yaralılar var

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

