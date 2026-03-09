Otomobil karşı şeride geçti, 4 araç birbirine girdi! Sarıyer'de feci kaza

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 16.00 sıralarında feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Ayazağa Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, Maslak yönüne seyir halinde olan bir otomobil, virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, karşı şeritte ilerleyen servis minibüsü ve iki otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.