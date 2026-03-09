İstanbul'da feci zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 15.00 sıralarında 4 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Rumeli Feneri Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Taşkın Çalışkan yönetimindeki ticari taksi, karşıdan gelen araca ve ardından iki minibüse çarptı. Korkunç kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Taşkın Çalışkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle iki araç kullanılamaz hale gelirken, yolun her iki tarafı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için olay yerine çekici çağırıldı. Çekici yardımıyla araçların olay yerinden kaldırılmasıyla kapatılan yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.