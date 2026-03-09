Mardin'de polis memurundan acı haber

Mardin'in Nusaybin ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, 8 Mart Mahallesi oldu. İddiaya göre 33 yaşındaki polis memuru Ogün Salurlu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, kendisini uyandırmak istedi. Salurlu'nun tepki vermediğini fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Salurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Salurlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesine, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

33 yaşındaki polis memurunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.