Zonguldak'ta 18 yıllık cinayet aydınlatıldı! Barajdaki kemikler sırrı çözdü

Zonguldak'ta, 18 yıl önce, 2008'de meydana gelen olayda 39 yaşındaki Ahmet Yılmaz, "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Ahmet Yılmaz ile ilgili o dönem kayıp ihbarı yapılırken 2010 yılında Ulutan Barajı mevkisinde bir balıkçı tarafından insan kemikleri bulunmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, 2012 yılında bu kemiklerin kayıp olarak aranan Ahmet Yılmaz'a ait olduğu kesinleşmişti. Olayın faillerinin uzun süre belirlenememesinin ardından dosya "faili meçhul" olarak rafa kaldırılmıştı.

18 YILLIK CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Dosya 16 yıl sonra yeniden açılırken önemli bir dönüm noktası yaşandı. Başka bir davanın sanığı olan H.P, "B.İ.; İ.E. ile baraja getirdiğimiz Ahmet’e ateş ederek öldürdü" şeklinde beyanda bulunurken şüpheli İ.E. de yakın çevresinde işlenen cinayeti anlattı. Ancak H.P.'nin diğer şüphelilerin ifadeleri ve süreçle uyumsuz olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yeniden harekete geçen Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 2025 yılında başka suçtan tutuklanan İ.E.'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin titiz teknik takibi ve HTS (telefon trafiği) kayıtlarını incelemesi sonucunda düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonla E.İ., K.A. ve T.Y. yakalandı. Üç şüpheliden K.A. ve T.Y. tutuklandı. E.İ. hakkında ev hapsi kararı verilirken, halihazırda başka bir suçtan cezaevinde bulunan İ.E. hakkında ise bu cinayet dosyası kapsamında adli kontrol hükümleri uygulandı.

CİNAYETİN NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve 20 kişinin ifadesine başvurulan iddianamede cinayetin ardındaki nedenler de gün yüzüne çıktı.

Tutanaklara ve alınan ifadelere göre, şüphelilerin Ahmet Yılmaz’ın ortak karıştıkları bir hırsızlık olayını polise ihbar etmesinden endişe duydukları belirlendi. Ayrıca, daha önce hayatını kaybeden şüphelilerden B.İ. ile Ahmet Yılmaz’ın eşi arasında yaşandığı iddia edilen yasak ilişki de cinayet iddiaları arasında yer aldı.

Şüphelilerden T.Y., iddianamede yer alan ek savunmasında vicdanının rahatsız olması sebebiyle bildiği her şeyi anlatacağını belirterek, "İlk ifademde bazı gerçekleri söylememiştim. Ancak yeni yapılan tespitler ve vicdanımın rahatsız olması sebebiyle bildiğim her şeyi anlatacağım. Ahmet Yılmaz, E.İ.'yi şikayet edeceğini çok kez konuşmalarda dile getiriyordu. Hatta Ahmet bir keresinde elinde bulunan dilekçeyi hepimizin bulunduğu bir ortamda gösterip bizi şikayet edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

İddianameye yansıyan detaylara göre, olay günü Ahmet Yılmaz, K.A., T.Y. ve B.İ. ile araçla bir müddet gezdikten sonra yaşanan tartışma sırasında boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından cesedin bir çuvala konularak önce kullanılmayan atıl bir maden ocağına gizlendiği, bir süre sonra da oradan alınarak Ulutan Barajı'na atıldığı tespit edildi.

CİNAYETİ GİZLEMEK SAHTE BEYANLAR VERMİŞLER

Cinayetin faillerinin, olayı yıllarca gizlemek için planlı bir şekilde hareket ettikleri de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, cinayetin ardından hedef şaşırtmak amacıyla "Ahmet İstanbul’da yaşıyor" şeklinde sahte beyanlar verdikleri ve başka suçlardan tutuklu bulundukları dönemde cezaevinden birbirlerine şifreli notlar göndererek süreci örtbas etmeye çalıştıkları saptandı.

Tutuklanan şüpheliler K.A. ve T.Y., ev hapsinde bulunan E.İ. ve başka bir suçtan tutuklu bulunan İ.E. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilen iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesi bekleniyor.