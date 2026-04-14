Öz amcasının evine kurşun yağdırdı! Aksaray'da eski damat dehşet saçtı

Aksaray'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Amcasının kızı olan kuzeniyle evlenen ve 12 yıl sonra boşanan Bülent O., aşırı alkol aldıktan sonra hem eski kayınpederi hem de öz amcası olan İsmail Ok'un evine giderek kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan ve kapının arkasına saklanan İsmail Ok, kapıdan geçen kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Öz amcasının evine kurşun yağdırdı! Aksaray'da eski damat dehşet saçtı
Aksaray'da gece saat 00.40 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 66. Cadde üzerinde bulunan tek katlı bir müstakil ev oldu.

Öz amcasının evine kurşun yağdırdı! Aksaray'da eski damat dehşet saçtı

Aksaray'da gece yarısı, eski damat olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Bülent O., boşandığı eşinin babası ve amcası olan 79 yaşındaki İsmail Ok'un evine ruhsatsız tabancayla 24 el ateş ederek ağır yaraladı, ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan İsmail Ok hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtıktan sonra operasyonla suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 66. Cadde üzerindeki tek katlı bir evde gece saat 00.40 sıralarında meydana geldi.
Boşandığı eşinin babası ve aynı zamanda amcası olan 79 yaşındaki İsmail Ok'un evine ruhsatsız tabancayla 24 el ateş eden 43 yaşındaki Bülent O. olayın ardından kaçtı.
Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan İsmail Ok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli Bülent O., Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla suç aleti silahla birlikte Selçuklu Mahallesi'nde bir evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, amcasının kızı olan kuzeniyle evlenen 3 çocuk babası 43 yaşındaki Bülent O., 12 yıl sonra eşiyle boşandı. Bülent O., eşiyle boşanmasına rağmen aileyi rahatsız etmeye devam etti.

Bülent O. dün gece yarısı aşırı alkol aldıktan sonra bindiği aracıyla hem amcası hem de eski kayınpederi olan 79 yaşındaki İsmail Ok'un evine gitti. Eski damat, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla eve doğru 24 el ateş etti.

Bu sırada evde olan ve tabanca seslerini duyan İsmail Ok kapının arkasına saklanırken, kapıdan geçen kurşun talihsiz adamın kafasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İsmail Ok ağır yaralanırken, tabanca seslerini duyan mahalle sakinleri durumu yetkili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İsmail Ok'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan İsmail Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından eski damat tabancayla birlikte olay yerinden kaçarken Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri şahsın peşine düştü. Yapılan araştırmalarda şahsın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğunu tespit eden cinayet ekipleri eve yönelik operasyon düzenledi.

Öz amcasının evine kurşun yağdırdı! Aksaray'da eski damat dehşet saçtı

Eski damat yapılan operasyonla evde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikat başlattığı olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Aksaray Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şahıs "Pişmanım" diye konuşurken olayla ilgili tahkikat sürüyor.

