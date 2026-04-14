Sosyal medya platformu X'te İstanbul'daki metrobüs hattıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Bir kullanıcı, "Metrobüs hattındaki seferleri hızlandırmak ve son dönemde artan gecikme sürelerini aza indirmek amacıyla Halıcıoğlu Durağı'nın kullanıma kapatılacağı gündemde." paylaşımında bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ "Halıcıoğlu metrobüs durağı kullanıma kapatılıyor" iddiası yalanlandı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları açıkladı Sosyal medyada Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nın seferleri hızlandırmak amacıyla kapatılacağına dair çıkan asılsız iddia İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nın kapatılacağına dair bir iddia ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynakları, bu iddianın etkileşim için yapılmış yanıltıcı bir içerik olduğunu belirtti. Paylaşımda yer alan görsellerden birinin yapay zeka ile hazırlandığı ve hatalar içerdiği tespit edildi. İBB'nin resmi kanallarında bu konuda herhangi bir açıklama bulunmadığı görüldü.

Söz konusu paylaşımda Halıcıoğlu metrobüs durağının ve Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüsün görselleri de paylaşıldı.

İDDİANIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BİLDİRİLDİ

Öte yandan söz konusu iddiayla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "ibb.istanbul/gundem/duyurular" uzantılı web sitesinde, @istanbulbld kullanıcı adlı X hesabında, @istanbulbuyuksehirbld kullanıcı adlı Instagram hesabında herhangi bir açıklama yayınlanmadığı görüldü.

Halıcıoğlu metrobüs durağının kullanıma kapatılacağı iddiasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından bilgi geldi. Belediye kaynakları, paylaşımın etkileşim için yapıldığını belirterek, yanıltıcı içerik olduğunu ifade etti.

Öte yandan paylaşıma eklenen fotoğraflardan birinin yapay zeka araçlarıyla hazırlandığı belirlenirken fotoğraflarda yer alan hatalar dikkati çekti.