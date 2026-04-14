"Halıcıoğlu metrobüs durağı kullanıma kapatılıyor" iddiası yalanlandı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları açıkladı

Sosyal medya platformu X'te İstanbul'daki metrobüs hattıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Bir kullanıcı, "Metrobüs hattındaki seferleri hızlandırmak ve son dönemde artan gecikme sürelerini aza indirmek amacıyla Halıcıoğlu Durağı'nın kullanıma kapatılacağı gündemde." paylaşımında bulundu.
Söz konusu paylaşımda Halıcıoğlu metrobüs durağının ve Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüsün görselleri de paylaşıldı.
Öte yandan söz konusu iddiayla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "ibb.istanbul/gundem/duyurular" uzantılı web sitesinde, @istanbulbld kullanıcı adlı X hesabında, @istanbulbuyuksehirbld kullanıcı adlı Instagram hesabında herhangi bir açıklama yayınlanmadığı görüldü.
Halıcıoğlu metrobüs durağının kullanıma kapatılacağı iddiasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından bilgi geldi. Belediye kaynakları, paylaşımın etkileşim için yapıldığını belirterek, yanıltıcı içerik olduğunu ifade etti.
Öte yandan paylaşıma eklenen fotoğraflardan birinin yapay zeka araçlarıyla hazırlandığı belirlenirken fotoğraflarda yer alan hatalar dikkati çekti.