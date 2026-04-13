Türkiye’nin stratejik iletişim kanalları, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttü. The Telegraph gazetesi, Türkiye’nin bölgesel politikalarına dair ortaya attığı asılsız iddiaları İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) müdahalesi sonrası geri çekmek zorunda kaldı. Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran veya Lübnan’a yönelik muhtemel bir saldırıyı "Türkiye’ye yapılmış sayacağı" ve "İsrail’in Türkiye tarafından işgal edileceğine" dair açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu dezenformasyon, kısa sürede İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

Türkiye'den İngiliz basınına tokat! Yalan haber için özür diledi

HABERİN ÖZETİ Türkiye'den İngiliz basınına tokat! Yalan haber için özür diledi Türkiye'nin stratejik iletişim kanalları, The Telegraph gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız iddialarını çürüterek gazetenin özür dilemesine neden oldu. The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran veya Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırıyı 'Türkiye’ye yapılmış sayacağı' ve 'İsrail’in Türkiye tarafından işgal edileceği' yönünde açıklamalarda bulunduğu iddialarını ortaya atmıştı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları çürütüp Türkiye'nin barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koydu. DMM'nin müdahalesi sonrası The Telegraph gazetesi iddiaları geri çekerek özür diledi ve içeriği tüm platformlarından kaldırdı. İsrail'in etkili medya organlarından Maariv de, Türkiye'nin yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı.

GAZETE ÖZÜR DİLEDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ardından hızla harekete geçerek söz konusu söylemleri çürüttü ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koydu. İletişim Başkanlığı’nın kararlı ve etkin duruşu neticesinde gazete, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı. İçeriği giren editör, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak özür diledi.

İSRAİL MEDYASI GERÇEĞE DAHA FAZLA KAYITSIZ KALAMADI

İsrail’in en etkili medya organlarından biri olan Maariv, İletişim Başkanlığı’nın yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü ‘hakikat mücadelesinin’ başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İletişim Başkanlığı’nın sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi.