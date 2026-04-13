Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ifadelerin tamamen asılsız olduğunu açıklayarak, "Söz konusu asılsız iddiaların amacı; Türkiye’nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkemizi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır" dedi.

DMM: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen sözler asılsız, psikolojik harp taktiklerine itibar etmeyin'

HABERİN ÖZETİ DMM: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen sözler asılsız, psikolojik harp taktiklerine itibar etmeyin' Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ve İran veya Lübnan'a yönelik bir saldırının Türkiye'ye yapılmış sayılacağına dair sosyal medyada yayılan ifadelerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen 'İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız’ şeklindeki ifadeler tamamen asılsızdır. Bu asılsız iddiaların amacı; Türkiye’nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkeyi çatışma ve kriz ortamlarına çekmek ve dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgede sağduyunun sesi olmuş, barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı bir tutum sergilemiştir. DMM, kasıtlı ve organize yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Sadece resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtilmiş ve gerçek dışı iddialara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edilmiştir.

"KASITLI VE ORGANİZE BİR PROPAGANDA"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ‘İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız’ ifadeleri tamamen asılsızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş; barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir. Söz konusu asılsız iddiaların amacı; Türkiye’nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkemizi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır. Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi; yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

