Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı iddiasına DMM'den yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı” ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yeni bir açıklama geldi.
Görüntülerde yer alan izlerin uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve “kuyruk izi” olarak bilinen doğal oluşumlar olduğunu kaydeden DMM, "Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta; atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir" ifadelerini kullandı.
İddialarda bahsi geçen izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisinin bulunmadığını aktaran DMM'nin açıklamasında "Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.