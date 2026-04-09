Gündem

Editor
 | Baran Aksoy

Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı iddiasına DMM'den yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı” ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı iddiasına DMM'den yalanlama
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 17:41

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı” ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yeni bir açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı ve bunun yağışları etkilediği yönündeki iddiaları yalanladı.
Görüntülerde yer alan izlerin, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve "kuyruk izi" olarak bilinen doğal oluşumlar olduğu belirtildi.
Bu izlerin, uygun atmosfer koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluştuğu açıklandı.
İddialarda bahsi geçen izlerin hava olaylarını kontrol etmek veya yağışları engellemek gibi bir etkisinin bulunmadığı kaydedildi.
Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı iddiasına DMM'den yalanlama

KİMYASAL DEDİLER, KUYRUK İZİ ÇIKTI

Görüntülerde yer alan izlerin uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve “kuyruk izi” olarak bilinen doğal oluşumlar olduğunu kaydeden DMM, "Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta; atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı iddiasına DMM'den yalanlama

""ASILSIZ İÇERİKLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

İddialarda bahsi geçen izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisinin bulunmadığını aktaran DMM'nin açıklamasında "Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/2042244883600048636

