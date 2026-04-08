Arazilerin maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin farklı illerindeki arazi varlığının büyük bir kısmının "maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

"SADECE BİNDE 1,8'İNE TEKABÜL EDİYOR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye genelinde fiili olarak maden üretimi yapılan toplam alan, ülke yüz ölçümünün sadece binde 1,8’ine tekabül etmektedir. İllere göre fiili kazı oranları da iddia edilenin aksine hiçbir ilimizde yüzde 1'i dahi geçmemektedir. (Örneğin; Artvin’de binde 1, Giresun’da on binde 4, Kütahya’da binde 4,1, Çanakkale’de binde 1,5, Balıkesir’de binde 6,4, İzmir’de binde 6, Trabzon’da on binde 3, Muğla’da binde 4,5, Ordu ve Gümüşhane’de ise on binde 8 seviyesindedir.)

"DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI KANUNİ BİR ZORUNLULUKTUR"

Ayrıca maden faaliyetleri sona eren alanların da rehabilitasyon çalışmalarıyla doğaya yeniden kazandırılması kanuni bir zorunluluktur. Asılsız paylaşımlarla oluşturulan algı operasyonları milli ekonomimize değer sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasıdır. Çalışmalar; "önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik" ilkesiyle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/2041872551664615617