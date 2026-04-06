 | Nalan Güler Güven

Başsavcılıktan 'işkence ve açlık' iddialarına sert yalanlama!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonlarında tutuklulara yemek verilmediği ve kötü koşullarda tutuldukları yönündeki iddiaları yalanladı. Başsavcılık, temizlik ve iaşe hizmetlerinin düzenli yapıldığını, sıcak yemek uygulamasına geçildiğini açıkladı.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 18:17

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmasında söz alan bir sanığın beyanına dayanılarak, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda, tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğu" yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonlarında tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pis olduğu, işkence yapıldığı ve kötü koşullarda sandviç verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştır.
Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonları, güvenlik riski taşıyan ve taraf sayısı fazla olan davalar için kullanılmaktadır.
Bu alanda toplam 300 kişi kapasiteli 6 adet nezarethane bulunmaktadır.
Nezarethanelerin temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre kumanya ve su temin edilmektedir.
Duruşma saatlerine bağlı olarak tutuklulara sıcak yemek verilmesi uygulamasına başlanmıştır ve öğle öğününde de sıcak yemek verilmesi planlanmaktadır.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, başsavcılığın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonlarının, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Duruşma salonlarının bulunduğu binada 1208 metrekare alanda 3 erkek, 3 kadın olmak üzere 6 adet toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunduğu aktarılan açıklamada, bu alanda daimi olarak 2 infaz koruma memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ila 200 arası jandarma personelinin görev yaptığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde duruşma saatlerine bağlı olarak, tutukluların akşam öğününün, kampüs genel yemekhanesinden temin edilen sıcak yemek ile verilmesi uygulamasına başlanılmıştır. Öte taraftan birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürüttüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak, öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır."

https://x.com/BakirkoyCBS/status/2041151844647415931

