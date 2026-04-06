Yolsuzluk davasında tahliyeler sonrası ilk duruşma!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 89'u tutuklu 407 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davası İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam ediyor.
İşte İBB davasının 16. duruşmasında yaşanan gelişmeler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması davasında 4'üncü hafta geride kaldı. Davanın 15. duruşmasında mahkeme heyeti tahliye taleplerini aldı. Taleplerin ardından karar açıklandı.
Yüzyılın yolsuzluk davasında mahkeme ara kararını verdi. 18 tutuklu sanık tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli gibi isimler yer aldı.
Tahliye olan isimlerin tam listesi;
Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca, Mahir Gün, Davut Bildik, Esra Huri Bulduk, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Mustafa Bostancı, Baran Gönül, Zehra Keleş, Kadriye Kasapoğlu
|Suç Türü
|Adet
|Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
|1
|Rüşvet
|12
|Suç gelirlerinin aklanması
|7
|Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
|7
|Kişisel verilerin kaydedilmesi
|2
|Kişisel verileri ele geçirme ve yayma
|2
|Suç delillerini gizleme
|2
|Haberleşmenin engellenmesi
|1
|Kamu malına zarar verme
|1
|Rüşvet alma
|47
|Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
|1
|İrtikap
|9
|İhaleye fesat karıştırma
|70
|Çevrenin kasten kirletilmesi
|1
|Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
|1
|Orman Kanunu'na Muhalefet
|1
|Maden Kanunu'na muhalefet
|1
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.