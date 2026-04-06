İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 89'u tutuklu 407 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davası İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yolsuzluk davasında tahliyeler sonrası ilk duruşma! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davada, 407 sanık yargılanırken 18 tutuklu sanık tahliye edildi. Dava, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediyor. 89'u tutuklu 407 sanık yargılanıyor. 15. duruşmada mahkeme heyeti tahliye taleplerini aldı ve 18 tutuklu sanık tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli gibi isimler bulunuyor. Ekrem İmamoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'suç gelirlerinin aklanması', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor. İddianamede İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İşte İBB davasının 16. duruşmasında yaşanan gelişmeler...

15'İNCİ DURUŞMADA NELER OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması davasında 4'üncü hafta geride kaldı. Davanın 15. duruşmasında mahkeme heyeti tahliye taleplerini aldı. Taleplerin ardından karar açıklandı.

Yüzyılın yolsuzluk davasında mahkeme ara kararını verdi. 18 tutuklu sanık tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli gibi isimler yer aldı.

İBB DAVASINDA TAHLİYE OLAN İSİMLER?

Tahliye olan isimlerin tam listesi;

Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca, Mahir Gün, Davut Bildik, Esra Huri Bulduk, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Mustafa Bostancı, Baran Gönül, Zehra Keleş, Kadriye Kasapoğlu

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç Türü Adet Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 1 Rüşvet 12 Suç gelirlerinin aklanması 7 Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık 7 Kişisel verilerin kaydedilmesi 2 Kişisel verileri ele geçirme ve yayma 2 Suç delillerini gizleme 2 Haberleşmenin engellenmesi 1 Kamu malına zarar verme 1 Rüşvet alma 47 Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 1 İrtikap 9 İhaleye fesat karıştırma 70 Çevrenin kasten kirletilmesi 1 Vergi Usul Kanunu'na muhalefet 1 Orman Kanunu'na Muhalefet 1 Maden Kanunu'na muhalefet 1

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.