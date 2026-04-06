Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yolsuzluk davasında tahliyeler sonrası ilk duruşma!

Son dakika haberi: Yüzyılın yolsuzluk davasında tahliyeler sonrası ilk duruşma bugün görülecek. Bugün 89'u tutuklu 407 sanık 16. kez hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 09:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 89'u tutuklu 407 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davası İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davada, 407 sanık yargılanırken 18 tutuklu sanık tahliye edildi.
Dava, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediyor.
89'u tutuklu 407 sanık yargılanıyor.
15. duruşmada mahkeme heyeti tahliye taleplerini aldı ve 18 tutuklu sanık tahliye edildi.
Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli gibi isimler bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'suç gelirlerinin aklanması', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor.
İddianamede İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İşte İBB davasının 16. duruşmasında yaşanan gelişmeler...

15'İNCİ DURUŞMADA NELER OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması davasında 4'üncü hafta geride kaldı. Davanın 15. duruşmasında mahkeme heyeti tahliye taleplerini aldı. Taleplerin ardından karar açıklandı.

Yüzyılın yolsuzluk davasında mahkeme ara kararını verdi. 18 tutuklu sanık tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli gibi isimler yer aldı.

İBB DAVASINDA TAHLİYE OLAN İSİMLER?

Tahliye olan isimlerin tam listesi;

Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca, Mahir Gün, Davut Bildik, Esra Huri Bulduk, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Mustafa Bostancı, Baran Gönül, Zehra Keleş, Kadriye Kasapoğlu

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.