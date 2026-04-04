İBB Davası'nda kamerayla gözetleme iddiası! Savcılık iddialara son noktayı koydu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir televizyon programında Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde görülen İBB davası sırasında sanık avukatının söz alarak, duruşma salonundaki kameraların değiştirildiği, bu kameraların duruşmadaki avukatların bilgisayar ve telefonlarını görecek şekilde konumlandırıldığını iddia ettikleri belirtildi. Avukatlar bu görüntülerin başka yerlerden takip edildiğinden şüphelendiklerini ve bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini belirttikleri belirtildi.
Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonları, bilindiği üzere taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda kampüs içerisinde zamanla yenilenen güvenlik sistemlerinin savunma hakkının kısıtlanması ya da taraf avukatlarının veya katılımcıların bireysel alanlarının kayıt altına alınması gibi bir amacı taşımadığı gibi 1 No'lu duruşma salonunun görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlaması duruşma tarihinden çok daha önce yapılmış olup, somut dava dosyası ile ilgili değildir" ifadelerine yer verildi.