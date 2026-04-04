Bir televizyon programında Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde görülen İBB davası sırasında sanık avukatının söz alarak, duruşma salonundaki kameraların değiştirildiği, bu kameraların duruşmadaki avukatların bilgisayar ve telefonlarını görecek şekilde konumlandırıldığını iddia ettikleri belirtildi. Avukatlar bu görüntülerin başka yerlerden takip edildiğinden şüphelendiklerini ve bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini belirttikleri belirtildi.

HABERİN ÖZETİ İBB Davası'nda kamerayla gözetleme iddiası! Savcılık iddialara son noktayı koydu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen bir duruşmada sanık avukatlarının kameraların konumunu ve savunma hakkının ihlal edildiği iddialarına karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Sanık avukatları, duruşma salonundaki kameraların değiştirildiğini ve bilgisayar/telefonları görecek şekilde konumlandırıldığını iddia ederek görüntülerin başka yerlerden takip edildiğinden şüphelendiklerini ve savunma hakkının ihlal edildiğini belirtmişlerdir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında kampüs içindeki duruşma salonlarının güvenlik sistemlerinin güncellendiğini ve bu güncellemelerin savunma hakkını kısıtlama veya bireysel alanları kayıt altına alma amacı taşımadığını belirtmiştir. Başsavcılık, 1 No'lu duruşma salonunun görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlamasının, somut dava dosyası ile ilgili olmayıp duruşma tarihinden çok daha önce yapıldığını ifade etmiştir.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU AÇIKLANDI

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonları, bilindiği üzere taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda kampüs içerisinde zamanla yenilenen güvenlik sistemlerinin savunma hakkının kısıtlanması ya da taraf avukatlarının veya katılımcıların bireysel alanlarının kayıt altına alınması gibi bir amacı taşımadığı gibi 1 No'lu duruşma salonunun görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlaması duruşma tarihinden çok daha önce yapılmış olup, somut dava dosyası ile ilgili değildir" ifadelerine yer verildi.