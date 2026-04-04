SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İBB Davası'nda kamerayla gözetleme iddiası! Savcılık iddialara son noktayı koydu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma salonundaki kameraların değiştirildiği, bu kameraların duruşmadaki avukatların bilgisayar ve telefonlarını görecek şekilde konumlandırıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 17:07

Bir televizyon programında Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde görülen İBB davası sırasında sanık avukatının söz alarak, duruşma salonundaki kameraların değiştirildiği, bu kameraların duruşmadaki avukatların bilgisayar ve telefonlarını görecek şekilde konumlandırıldığını iddia ettikleri belirtildi. Avukatlar bu görüntülerin başka yerlerden takip edildiğinden şüphelendiklerini ve bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini belirttikleri belirtildi.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU AÇIKLANDI

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonları, bilindiği üzere taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda kampüs içerisinde zamanla yenilenen güvenlik sistemlerinin savunma hakkının kısıtlanması ya da taraf avukatlarının veya katılımcıların bireysel alanlarının kayıt altına alınması gibi bir amacı taşımadığı gibi 1 No'lu duruşma salonunun görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlaması duruşma tarihinden çok daha önce yapılmış olup, somut dava dosyası ile ilgili değildir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'da benzersiz sistem: Askerlik çağındaki erkekler yurt dışı için izin alacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ifadesi ortaya çıktı! Para trafiğini böyle açıkladı
Dijital Eğitimin Yıldızı Elif Öğretmen’e büyük ödül
ETİKETLER
#Savunma Hakkı
#İbb Davası
#Güvenlik Sistemleri
#Avukat İddiaları
#Savcılık Açıklaması
#Gündem
