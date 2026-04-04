Uzmanlar, "Dijital mecralar sadece birer araç değil, doğru kullanıldığında fırsat eşitliği sağlayan ve öğrenciye özel çalışma disiplini aşılayan güçlü birer ekoldür; bu alanda fark yaratan isimler geleceğin eğitim modelini inşa ediyor," yorumunda bulunuyor. İşte bu vizyonla hareket ederek dijital eğitim dünyasında çığır açan Elif Takır , başarısını prestijli bir ödülle taçlandırdı.



Neva Prodüksiyon ve Prime Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 12. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri, iş, sanat ve eğitim dünyasının en başarılı isimlerini bir araya getirdi. 27 Mart 2026 tarihinde Windsor Hotel & Convention Center’da gerçekleşen bu görkemli gece, ünlü sunucu Özge Ulusoy’un sunumuyla renklenirken , gecenin en dikkat çeken ödüllerinden biri eğitim alanında sahibini buldu. Farklı sektörlerden birçok başarılı ismin ödüllendirildiği törende Elif Takır, "Yılın En Başarılı Eğitimcisi" ödülüne layık görüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dijital Eğitimin Yıldızı Elif Öğretmen’e büyük ödül Dijital eğitim alanında yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Elif Takır, 12. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Eğitimcisi' ödülüne layık görüldü. Elif Takır, sosyal medyada @eliffogretmen_ kullanıcı adıyla özellikle ilköğretim düzeyinde verdiği online matematik dersleriyle 400 bin takipçiye ulaşmıştır. Öğretmenin ödül almasını sağlayan en önemli özelliği, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlayan yenilikçi eğitim modelidir. Elif Takır, ödülünü aldıktan sonra eğitimin toplumsal dönüştürücü gücüne vurgu yapmış ve amacının öğrencilere doğru çalışma disiplini kazandırmak ve özgüvenlerini artırmak olduğunu belirtmiştir. Online platformlar üzerinden yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin her yerindeki öğrencilere ulaşmayı hedeflemektedir.

Matematikte Yenilikçi Model

Sosyal medyada @eliffogretmen_ kullanıcı adıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Elif Öğretmen, 400 bin takipçiye ulaşarak özellikle ilköğretim düzeyinde verdiği online derslerle tanınıyor. Elif Öğretmen’i ödüle taşıyan en önemli özelliği, Matematik dersine yönelik geliştirdiği yenilikçi eğitim modeli oldu. Öğrencilerin en çok zorlandığı derslerin başında gelen Matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlayan başarılı öğretmen , çocukların derslerine düzenli çalışma alışkanlığı kazanmasına da büyük katkı sağlıyor. Hem veliler hem de öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen bu model, dijital eğitimde yeni bir standart belirliyor.

Toplumun Yönünü Değiştiriyoruz

Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşan Elif Takır , eğitimin toplumsal dönüştürücü gücüne vurgu yaptı. Aldığı ödülün kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Takır , "Bir öğrencinin hayatına dokunduğunuzda aslında bir ailenin, dolayısıyla bir toplumun yönünü değiştirirsiniz. Bu değişimde benim de bir katkım oluyorsa ne mutlu bana," sözleriyle büyük alkış topladı. Amacının sadece teorik ders anlatmak olmadığını ifade eden Elif Öğretmen , temel hedefinin öğrencilere doğru çalışma disiplini kazandırmak ve onların kendilerine olan güvenlerini artırmak olduğunu dile getirdi.



Dijital eğitim alanında yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede geniş bir etki alanı oluşturan Elif Takır , eğitimde sınırları ortadan kaldırmaya kararlı. Online platformlar üzerinden yürüttüğü çalışmalar sayesinde sadece büyükşehirlerdeki değil, Türkiye’nin en uzak köylerindeki öğrencilerin bile hayatlarına dokunmayı sürdürüyor. "Yılın En Başarılı Eğitimcisi" seçilen Takır, önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeleriyle dijital eğitim dünyasına yön vermeye devam edecek.