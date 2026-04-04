Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ifadesi ortaya çıktı! Para trafiğini böyle açıkladı

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bozbey'in ifadesi ortaya çıktı.

MUSTAFA BOZBEY'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bozbey ifadesinde şunları söyledi:

1962 yılında Bursa ili Özlüce Mahallesi'nde doğdum. İlkokulu Özlüce'de tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimimi Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde bitirdim. 1980 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne girdim ve 1984 yılında mezun olarak Bursa'ya döndüm.

Mezuniyetimin ardından özel sektörde iş hayatıma başladım. Çeşitli firmalarda inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1989 yılında Bozbey İnşaat Ltd. Şirketi'ni kurarak proje ve mühendislik alanında faaliyet göstermeye başladım. İşlerimi büyüttükten sonra 1996 yılında Bozbey İnşaat ve Turizm A.Ş.'yi kurdum ve büyük ölçekli konut projeleri gerçekleştirdim.

1999 yılında, çevremden gelen talepler doğrultusunda Demokratik Sol Parti'den Nilüfer Belediye Başkan adayı oldum ve seçimi kazanarak göreve başladım. Belediye başkanı seçildikten sonra her iki şirketteki hisselerimi aile bireylerime devrettim. 2019 yılına kadar dört dönem üst üste Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yaptım. 2019 seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum ancak seçimi kazanamadım. 2019–2024 yılları arasında mesleğim gereği danışmanlık faaliyetleri yürüttüm ve aynı zamanda siyasi çalışmalarımı sürdürdüm. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim ve halen bu görevimi sürdürmekteyim.

Emniyette vermiş olduğum ifadeyi aynen tekrar ederim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum.

"TEK İMZA YETKİSİ VERMEDİM"

2014–2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevim sırasında, belediye iş ve işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla Turgay Erdem'e koordinatör başkan yardımcılığı görevi verdim. Ancak kendisine tek imza yetkisi vermedim. Bu görevlendirme yalnızca koordinasyon amacı taşımaktadır. Söz konusu yetkinin kötüye kullanılması yönünde bir niyetim bulunmadığı gibi, böyle bir kullanım olduğunu da düşünmüyorum. Bu görevlendirme 2009 yılında yapılmış olup süresi 2014 yılında sona ermiştir.

"BU YÖNDE HERHANGİ BİR TALEBİM OLMAMIŞTIR"

Emin Adanur isimli şahsı tanırım. 2024 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra benden ihale süreçlerine ilişkin usulsüz taleplerde bulunmuştur. Bu talepleri kabul etmemem üzerine şahsın bana karşı husumet beslediğini düşünüyorum. Dosyada yer alan beyanlarının tamamı gerçeği yansıtmamakta olup iftira niteliğindedir.

7252 ada 1 parsel ve diğer taşınmazlara ilişkin rüşvet iddiaları tamamen asılsızdır. Bu yönde herhangi bir talebim olmamıştır. Böyle bir konuşma dahi geçmemiştir. Ayrıca bu tür bir ihtiyacım da bulunmamaktadır. Emin Adanur'un babası Mehmet Adanur da bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğunu ifade etmiştir.

"40 YILLIK ARKADAŞIM" AMA TİCARETİM YOK

Gençarslanlar firmasının yetkilisi Mehmet Ziya Arslan yaklaşık 40 yıllık arkadaşımdır. Kendisiyle söz konusu iddialara konu olan taşınmazlar hakkında herhangi bir görüşmem olmamıştır. Herhangi bir projesinde usulsüzlük karşılığında rüşvet almadım. Bahsi geçen taşınmazların Seres Gayrimenkul firmasına devredildiği belirtilmekte olup, bu firmayla doğrudan bir bağlantım bulunmamaktadır.

NİLBEL şirketine bağlı Eker Kafe'nin kiralanmasına ilişkin iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Naci Kale'yi tanırım ancak konuya ilişkin detaylı bilgim bulunmamaktadır.

Hüseyin Gür isimli şahsı tanırım. Deniz Bozkurt'un beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Emek 22 ve Mavi İnci Konakları projelerine ilişkin iddialar hakkında bilgim yoktur. 14 milyon TL rüşvet talep edildiği iddiası da asılsızdır. Yılmaz Adıgüzel'in belediyede çalıştığını bilmekle birlikte kendisiyle yakın bir ilişkim bulunmamaktadır.

TİBA Mimarlık firması, kardeşimin eşi Ildam Aydın Bozbey'e aittir. Belediye başkanlığı görevim sırasında hiçbir kişiyi bu firmaya yönlendirmedim. Sadece kamu yararına olan bazı hayır işlerinde (cami, okul, sağlık ocağı gibi) kendisine yönlendirme yaptım.

"HERHANGİ BİR İLGİM YOK"

Seres Gayrimenkul yetkilisi Muhkim Demirtaş, akrabamdır. Bu firmayla doğrudan bir ticari bağım bulunmamaktadır. Belediye başkanlığı görevim sonrasında kısa bir süre danışmanlık yaptım. Ancak dosyada yer alan tapu devirleri ve mali hareketlerle herhangi bir ilgim yoktur.

FİDE Özel Eğitim Kurumları A.Ş.'de eşim yetkili müdürdür. Beşevler Mahallesi'nde bulunan okul inşaatı Seres Gayrimenkul tarafından yapılmıştır. Söz konusu 8.000.000 TL'lik ödeme inşaat sürecine ilişkin olup faturaları mevcuttur. Banka kredisi kullanımı sırasında, bankanın talebi doğrultusunda ödemeler doğrudan yüklenici firmaya yapılmıştır. Daha sonra inşaat sürecine göre yapılan fazla ödemeler geri aktarılmış ve firmalar arasında cari hesap benzeri bir yapı oluşmuştur.

KIZINDAN GELEN PARALARI BÖYLE AÇIKLADI

Eşim Seden Bozbey'e gelen ödemeler, FİDE Eğitim Kurumları'nın kredi, SGK ve vergi ödemeleri kapsamında kullanılmıştır. Kızım Side Bozbey'e yapılan para transferleri de muhasebesel sıkıntı yaşanmaması adına gerçekleştirilmiş olup, bu tutarlar yine şirketlerin vergi ve benzeri yükümlülükleri için kullanılmıştır.

Aytunç Esendemirci isimli şahsın Seres Gayrimenkul ile ilgili para hareketlerine dair bilgim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin kendisine başvurulabilir.

Verev İnşaat ile herhangi bir bağlantım bulunmamaktadır.

Necati Eren'i tanırım ve Verev İnşaat'ın yönetiminde olduğunu bilirim. Kendisini uzun yıllardır tanımaktayım. Telefon inceleme raporunda geçen hususlarla ilgili sorulan Serkan Bayram isimli şahsı da tanırım; bildiğim kadarıyla inşaat işiyle uğraşmaktadır. O dönemde kendisinin bize bir borcu olduğunu düşünerek çek ile ilgili bir mesaj göndermiş olabilirim.

Telefon görüşme içeriklerinde yer alan diğer hususlar, o dönemde FİDE ile ilgili kullanılan kredilerin geri ödemelerine ilişkindir. Konuşmalarda geçen kiralama konusunu hatırlamıyorum. Verev İnşaat'ın o tarihte ihaleye girip almış olması mümkündür. Ayrıca konuşma içerikleri, İş Bankası'ndan kullanılan kredi ödemelerinin doğrudan Seres Gayrimenkul hesabı üzerinden yapılamayacağını, FİDE hesabına aktarılması gerektiğini de göstermektedir.

"140 KAMYON MALZEME" İDDİASINA YANIT VERDİ

Maksem Pınar'da ağabeyim Ramiz Bozbey'e ait barakanın çevre düzenlemesinin belediyeye ait 140 kamyon malzeme ile yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu bölgede muhtarın talebi üzerine yol iyileştirme çalışması yapılmıştır. Belediyeye ait herhangi bir malzeme ağabeyime verilmemiştir.

Sehirmedya.com sitesinde 20.08.2025 tarihinde yayımlanan "İBB soruşturmasındaki şirket Bursa'da ihale aldı" başlıklı habere konu olan GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetleri Organizasyon şirketine ilişkin ihale, EKAP sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir ve herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İlgili firmayı tanımam. Firma hakkında bir yasaklama veya tedbir kararı bulunmuş olsaydı ihaleye katılması mümkün olmazdı. Ayrıca ihale yasaklısı olmayan bir firmanın ihaleye alınmaması da hukuka aykırıdır. Firma hakkında yürütülen bir soruşturma olup olmadığını bilmem de mümkün değildir.

Dosya kapsamında tarafıma yöneltilen iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat benim kurduğum ya da yönettiğim firmalar değildir. Herhangi bir çıkar amaçlı suç örgütü kurmadım, usulsüzlük yapmadım ve kimseden rüşvet almadım. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyor, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 23 yeni şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, daha önce cezaevinde bulunan 7 ismin de yeni deliller ışığında tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.