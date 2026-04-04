Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 16:36
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip , Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA YÖNELİK GAYRETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti.

Görüşmede, NATO’nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanımız, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak’ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğimizi vurguladı.

