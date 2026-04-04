Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin jeostratejik bir açmaza sürüklendiğini ve uluslararası camianın barış çabalarını artırması gerektiğini belirtti. NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına desteğini takdir ederek, bu dayanışmanın İttifak'ın caydırıcılığını gösterdiğini vurguladı. Ukrayna-Rusya savaşının barışla sonuçlanması yönündeki gayretlerinin devam ettiğini ifade etti. NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı kılacak kararlar alınmasını temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA YÖNELİK GAYRETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti.

Görüşmede, NATO’nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanımız, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak’ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğimizi vurguladı.