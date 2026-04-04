SON DAKİKA!
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

Bursa'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh ceza Hakimliğine sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan Mustafa Bozbey hakkında tutuklama kararı verildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 57 kişiden 30'u tutuklandı, 27 kişi ise serbest bırakıldı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 13:16

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, , suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 56 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

İFADE VERDİLER

3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı , eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşleri Ramiz Bozbey ile Ertan Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli savcılıkta ifade verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

MUSTAFA BOZBEY'E TUTUKLAMA

Başkan Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği öğle saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından Başkan Mustafa Bozbey tutuklandı. Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G'yi de şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, bu 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

SAVCILIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacı ile Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve İmar Kirliliğine Neden Olma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.03.2026 tarihinde aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 57 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 8 şüphelinin ise SEGBİS marifetiyle ifadesinin alındığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı


Başsavcılık açıklamasının devamı şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplamda 53 şüphelinin tutuklama talebi ile, 11 şüphelinin ise adli kontrol talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, 1 şüphelinin delil durumu dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 30 şüpheli hakkında tutuklama, 33 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 1 şüphelinin ise sorgusunun ardından tedbir uygulanmaksızın serbest bırakıldığı, operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 7 şirkete TMSF marifetiyle kayyım atandığı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşleri Ramiz Bozbey ve Ertan Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

