Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 56 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İFADE VERDİLER

3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşleri Ramiz Bozbey ile Ertan Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli savcılıkta ifade verdi.



MUSTAFA BOZBEY'E TUTUKLAMA

Başkan Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği öğle saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından Başkan Mustafa Bozbey tutuklandı. Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G'yi de adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, bu 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.





SAVCILIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacı ile Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve İmar Kirliliğine Neden Olma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.03.2026 tarihinde aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 57 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 8 şüphelinin ise SEGBİS marifetiyle ifadesinin alındığı belirtildi.



Başsavcılık açıklamasının devamı şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplamda 53 şüphelinin tutuklama talebi ile, 11 şüphelinin ise adli kontrol talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, 1 şüphelinin delil durumu dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 30 şüpheli hakkında tutuklama, 33 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 1 şüphelinin ise sorgusunun ardından tedbir uygulanmaksızın serbest bırakıldığı, operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 7 şirkete TMSF marifetiyle kayyım atandığı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.