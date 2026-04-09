Çorum'da bulunan gök taşının 180 bin dolara satıldığına ilişkin haberlere yalanlama

Sosyal medya platformu X'te, Çorum'un Alaca ilçesinde hem çiftçilik yapan hem de Gerdekkaya mahallesinin muhtarı olan Mutlu Yılmaz'ın tarlasında bulduğu ve "Gerdekkaya gök taşı" olarak adlandırılan 68 kilogramlık meteoritin, ABD'li bir koleksiyonere 180 bin dolar karşılığında satıldığı iddia edildi.

MUHTAR YILMAZ İDDİALARI YALANLADI

Yapılan paylaşımlarda, gök taşı için ilk etapta teklif edilen 68 bin dolarlık tutarın düşük bulunarak reddedildiği, ardından taşın daha yüksek bir bedelle satıldığı öne sürüldü.

GÖK TAŞI SATILMADI

Teyit hattının ulaştığı Yılmaz, "Gerdekkaya gök taşı" olarak adlandırılan gök taşının satılmadığını, halen kendisinde bulunduğunu belirtti.