Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. 14 Nisan 2026 tarihinde netleşen bu ayrılık, özellikle Burak Yılmaz'ın maç sonu yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 16:16

Ayrılık süreci, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının hemen ardından başladı. Burak Yılmaz, maç sonu basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Açıklama kulübün X (Twitter) hesabından yapıldı.
Kulüp ise bugün yaptığı resmi açıklamayla, Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını doğruladı ve kendisine emekleri için teşekkür etti.

BURAK YILMAZ’IN SERT AÇIKLAMALARI

İstifa kararının ardından Burak Yılmaz, sadece saha içi sonuçlara değil, sistemdeki sorunlara da dikkat çeken oldukça sert ifadeler kullandı:

HAKEM VE MHK ELEŞTİRİSİ

Yılmaz, Gaziantep FK’ya karşı sistematik hakem hataları yapıldığını savunarak, "Yürekli bir dijital platform varsa Gaziantep FK’ya yapılan hataları çıkarsın" dedi ve MHK Başkanı’nı istifaya çağırdı.

BAHİS İDDİALARINA TEPKİ

Hakkında çıkan asılsız iddialara değinen genç teknik adam, "Benim alnım açık, nasıl bahis oynanır bilmem, ihtiyacım da yok" diyerek kendisine yönelik karalama kampanyalarına sert tepki gösterdi.

FEDAKARLIK VURGUSU

Kulüpten çok cüzi bir rakam aldığını, önceliğinin her zaman oyuncuların maaş ve primlerinin ödenmesi olduğunu belirtti.

Gaziantep FK Karnesi

Burak Yılmaz’ın Gaziantep FK macerası, dalgalı bir grafiğe sahne oldu:

Maç SayısıGalibiyetBeraberlikMağlubiyetPuan Ortalaması
321210101.44

AYRILIĞIN TEMEL NEDENİ

Yılmaz, istifa gerekçesini açıklarken; Başkan Memik Yılmaz'a verdiği sözü tutmak için uzun süre sabrettiğini ancak gelinen noktada hem saha dışı olayların hem de hakem yönetimlerinin kendisini "yolun sonuna" getirdiğini ifade etti.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz."

