Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Ayrılık süreci, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının hemen ardından başladı. Burak Yılmaz, maç sonu basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kulüp ise bugün yaptığı resmi açıklamayla, Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını doğruladı ve kendisine emekleri için teşekkür etti.
İstifa kararının ardından Burak Yılmaz, sadece saha içi sonuçlara değil, sistemdeki sorunlara da dikkat çeken oldukça sert ifadeler kullandı:
Yılmaz, Gaziantep FK’ya karşı sistematik hakem hataları yapıldığını savunarak, "Yürekli bir dijital platform varsa Gaziantep FK’ya yapılan hataları çıkarsın" dedi ve MHK Başkanı’nı istifaya çağırdı.
Hakkında çıkan asılsız iddialara değinen genç teknik adam, "Benim alnım açık, nasıl bahis oynanır bilmem, ihtiyacım da yok" diyerek kendisine yönelik karalama kampanyalarına sert tepki gösterdi.
Kulüpten çok cüzi bir rakam aldığını, önceliğinin her zaman oyuncuların maaş ve primlerinin ödenmesi olduğunu belirtti.
Burak Yılmaz’ın Gaziantep FK macerası, dalgalı bir grafiğe sahne oldu:
|Maç Sayısı
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Puan Ortalaması
|32
|12
|10
|10
|1.44
Yılmaz, istifa gerekçesini açıklarken; Başkan Memik Yılmaz'a verdiği sözü tutmak için uzun süre sabrettiğini ancak gelinen noktada hem saha dışı olayların hem de hakem yönetimlerinin kendisini "yolun sonuna" getirdiğini ifade etti.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.
Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz."