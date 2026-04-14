Sarı-kırmızılı formayla çıktığı her maçta kalitesini kanıtlayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ Lamine Yamal’dan Barcelona yönetimine 'Osimhen' talimatı: 'Onu istiyorum!' Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, kulüp yönetimine Victor Osimhen'in transfer edilmesi yönünde görüş bildirdi. Lamine Yamal, Victor Osimhen'in kendi oyun stilini en iyi tamamlayacak isim olduğuna inanıyor. Osimhen'in fiziksel gücü, hızı ve savunma arkasına koşularının Yamal ile durdurulamaz bir ikili oluşturacağı düşünülüyor. Bu transferin önündeki en büyük engel ekonomik şartlar ve oyuncunun bonservis bedelinin 100 milyon Euro'yu aşması bekleniyor.

27 yaşındaki dünya yıldızının Galatasaray’daki performansı, dev kulüplerin iştahını kabartırken; İspanya’dan gelen son haberler futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak cinsten.

YAMAL’IN YENİ PARTNERİ: VİCTOR OSİMHEN

İspanyol medyasından Fichajes'in haberine göre; Barcelona’nın dünya starı Lamine Yamal, takımın hücum hattındaki eksik parçayı belirledi. Genç yıldızın, kulüp yönetimine Victor Osimhen’in transfer edilmesi yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü. Yamal’ın, kendi oyun stilini en iyi tamamlayacak ismin Nijeryalı golcü olduğuna inandığı belirtiliyor.

Haberin detaylarında şu noktalar öne çıkıyor:

FİZİKSEL GÜÇ VE HIZ

Osimhen’in patlayıcı gücü ve savunma arkasına yaptığı koşuların, Yamal’ın çok yönlülüğüyle birleştiğinde durdurulamaz bir ikili oluşturacağı düşünülüyor. Ceza sahası içindeki hakimiyeti ve "saf golcü" içgüdüleri, Barcelona’nın hücum varyasyonlarını bir üst seviyeye taşıyacak anahtar olarak görülüyor.

100 MİLYON EURO'LUK DEV OPERASYON

Bu rüya transferin önündeki en büyük engel ise ekonomik şartlar. Napoli ile yapılan sözleşme detayları ve oyuncunun piyasa değeri göz önüne alındığında, bonservis bedelinin 100 milyon Euro barajını aşması bekleniyor.

Ancak Katalan devinin, Yamal’ın bu talebi ve takımın uzun vadeli hedefleri doğrultusunda bu devasa rakamı gözden çıkarabileceği iddia ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Osimhen, yaz transfer döneminde La Liga yolunu tutarak yılın en pahalı imzalarından biri olabilir.