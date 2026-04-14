Lamine Yamal’dan Barcelona yönetimine 'Osimhen' talimatı: 'Onu istiyorum!'

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı her maçta kalitesini kanıtlayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.
27 yaşındaki dünya yıldızının Galatasaray’daki performansı, dev kulüplerin iştahını kabartırken; İspanya’dan gelen son haberler futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak cinsten.
İspanyol medyasından Fichajes'in haberine göre; Barcelona’nın dünya starı Lamine Yamal, takımın hücum hattındaki eksik parçayı belirledi. Genç yıldızın, kulüp yönetimine Victor Osimhen’in transfer edilmesi yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü. Yamal’ın, kendi oyun stilini en iyi tamamlayacak ismin Nijeryalı golcü olduğuna inandığı belirtiliyor.
Haberin detaylarında şu noktalar öne çıkıyor:
Osimhen’in patlayıcı gücü ve savunma arkasına yaptığı koşuların, Yamal’ın çok yönlülüğüyle birleştiğinde durdurulamaz bir ikili oluşturacağı düşünülüyor. Ceza sahası içindeki hakimiyeti ve "saf golcü" içgüdüleri, Barcelona’nın hücum varyasyonlarını bir üst seviyeye taşıyacak anahtar olarak görülüyor.
Bu rüya transferin önündeki en büyük engel ise ekonomik şartlar. Napoli ile yapılan sözleşme detayları ve oyuncunun piyasa değeri göz önüne alındığında, bonservis bedelinin 100 milyon Euro barajını aşması bekleniyor.
Ancak Katalan devinin, Yamal’ın bu talebi ve takımın uzun vadeli hedefleri doğrultusunda bu devasa rakamı gözden çıkarabileceği iddia ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Osimhen, yaz transfer döneminde La Liga yolunu tutarak yılın en pahalı imzalarından biri olabilir.