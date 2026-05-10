Parkta "erkek arkadaş" kavgası: 14 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı

Eskişehir’de bir parkta buluşan 16 yaşındaki Ö.Ö., 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki S.Ü. arasında "erkek arkadaş" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.Ü., yanında getirdiği bıçakla karşı tarafa saldırdı.
Kavgada Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri müdahalede bulundu.
Yaralı çocuklardan 2’si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. ise Eskişehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.