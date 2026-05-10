3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Parkta "erkek arkadaş" kavgası: 14 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı

Eskişehir’de bir parkta buluşan kızlar, erkek arkadaş meselesi yüzünden kavga etti. Kızlardan biri yanında getirdiği bıçağı çıkarınca kavgada 3 kız çocuğu yaralandı.

’de bir parkta buluşan 16 yaşındaki Ö.Ö., 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki S.Ü. arasında "erkek arkadaş" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.Ü., yanında getirdiği bıçakla karşı tarafa saldırdı.

Eskişehir'de bir parkta erkek arkadaş meselesi yüzünden çıkan kavgada 14 yaşındaki bir kız çocuğu iki arkadaşını ve kendisini bıçakla yaraladı.
16 yaşındaki Ö.Ö. ve K.K. ile 14 yaşındaki S.Ü. arasında parkta tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşünce S.Ü. yanında getirdiği bıçakla saldırdı.
Kavgada Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
İKİ ÇOCUK BACAĞINDAN BİRİ PARMAKLARINDAN YARALANDI

Kavgada Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri müdahalede bulundu.

Yaralı çocuklardan 2’si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. ise Eskişehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

