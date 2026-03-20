Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Pendik'te taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan ticari taksi su kanalına savruldu. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 07:56
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 08:15

İstanbul’un Pendik ilçesi Kurtköy mevkiinde, sabah saat 06.00 sıralarında Ankara istikametinde ilerleyen 34 TDE 80 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına savruldu.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçtaki 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK KİLİTLENDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, incelemelerin ardından Adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#tem otoyolu
#Kurtköy
#Ölümlü Kaza
#Pendik Kaza
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.