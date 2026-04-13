Ramazan Karaaslan'dan günlerdir iz yok! Ekipler seferber oldu, 20 kilometrelik alan taranıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırşehir’de Mucur ilçesinde taksiye binip Kesikköprü civarında inen ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Ramazan Karaaslan için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...
Taksicinin verdiği ifade doğrultusunda belirlenen bölgede yoğunlaştırılan çalışmalarda 61 personel görev alıyor. Ekiplere 2 arama köpeği ile 3 dron destek sağlıyor.
AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda tarama yapılıyor.
Ramazan Karaaslan’ın Mucur ilçesinde yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede arama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüğü belirtildi.