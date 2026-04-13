Kırşehir’de Mucur ilçesinde taksiye binip Kesikköprü civarında inen ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Ramazan Karaaslan için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...

HABERİN ÖZETİ Ramazan Karaaslan'dan günlerdir iz yok! Ekipler seferber oldu, 20 kilometrelik alan taranıyor Kırşehir'in Mucur ilçesinde taksiye binip Kesikköprü civarında indikten sonra kendisinden haber alınamayan Ramazan Karaaslan için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Taksi şoförünün ifadesi doğrultusunda belirlenen bölgede 61 personel, 2 arama köpeği ve 3 dron ile çalışılıyor. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alan AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri tarafından taranıyor. Ramazan Karaaslan'ın Mucur ilçesinde yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Taksicinin verdiği ifade doğrultusunda belirlenen bölgede yoğunlaştırılan çalışmalarda 61 personel görev alıyor. Ekiplere 2 arama köpeği ile 3 dron destek sağlıyor.

20 KİLOMETRELİK ALAN TARANIYOR!

AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda tarama yapılıyor.

Ramazan Karaaslan’ın Mucur ilçesinde yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede arama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüğü belirtildi.