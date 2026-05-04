Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Kırsal Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında yol kenarında yürüyen 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş, sahipsiz köpeğin hedefi oldu.

Sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı adamı yere serip ısırdı: "Yerimde çocuk olsaydı ölürdü"

HABERİN ÖZETİ Sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı adamı yere serip ısırdı: "Yerimde çocuk olsaydı ölürdü" Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş yaralandı. Saldırı, kırsal Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında yol kenarında yürürken gerçekleşti. Karakuş, ayağından, kolundan ve kafasından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Karakuş, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Karakuş, mahallede çok fazla sahipsiz köpek olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini belirtti. Karakuş, 10 yaşında bir çocuk olsa ölebileceğini ifade etti.

Ayağından, kolundan ve kafasından yaralanan Karakuş, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karakuş, mahallede çok fazla sahipsiz köpek olduğunu belirterek, tedbir alınmasını istedi.

"10 YAŞINDA BİR ÇOCUK OLSAYDI ÖLEBİLİRDİ"

Tedavisinin ardından evine geçen Abdulkadir Karakuş, AA muhabirine saldırı anında yaşadıklarını anlattı.

Yol kenarında yürürken aniden karşıdan gelen köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

"Ne yapacağımı bilemedim, saldırmasıyla sırt üstü yere düştüm. Yere düşünce de kafamı ve ayaklarımı ısırmaya başladı. Yumruk ve tekme attım ama o da yetmedi. Çevrede gören insanlar vardı, arabalarından inip müdahale ettiler. Ancak o şekilde saldırıdan kurtuldum. 10 yaşında bir çocuk olsaydı yerimde ölebilirdi. Ben biraz direndim. Çevredekiler yetişip müdahale etti. Bu köpeklere artık bir çare bulunsa iyi olur."