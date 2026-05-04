Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı adamı yere serip ısırdı: "Yerimde çocuk olsaydı ölürdü"

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki adam yaşadığı dehşeti anlattı. Çok sayıda yerinden yaralanan adam kendi yerinde 10 yaşında bir çocuğun olması halinde ölebileceğini belirterek yaşadığı olayın boyutunu aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 04:21

'nın ilçesinin Kırsal Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında yol kenarında yürüyen 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş, sahipsiz köpeğin hedefi oldu.

Sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı adamı yere serip ısırdı: "Yerimde çocuk olsaydı ölürdü"

0:00 79
HABERİN ÖZETİ

Sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı adamı yere serip ısırdı: "Yerimde çocuk olsaydı ölürdü"

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş yaralandı.
Saldırı, kırsal Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında yol kenarında yürürken gerçekleşti.
Karakuş, ayağından, kolundan ve kafasından yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Karakuş, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Karakuş, mahallede çok fazla sahipsiz köpek olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini belirtti.
Karakuş, 10 yaşında bir çocuk olsa ölebileceğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Ayağından, kolundan ve kafasından yaralanan Karakuş, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karakuş, mahallede çok fazla sahipsiz köpek olduğunu belirterek, tedbir alınmasını istedi.

Sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı adamı yere serip ısırdı: "Yerimde çocuk olsaydı ölürdü"

"10 YAŞINDA BİR ÇOCUK OLSAYDI ÖLEBİLİRDİ"

Tedavisinin ardından evine geçen Abdulkadir Karakuş, AA muhabirine saldırı anında yaşadıklarını anlattı.

Yol kenarında yürürken aniden karşıdan gelen köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

"Ne yapacağımı bilemedim, saldırmasıyla sırt üstü yere düştüm. Yere düşünce de kafamı ve ayaklarımı ısırmaya başladı. Yumruk ve tekme attım ama o da yetmedi. Çevrede gören insanlar vardı, arabalarından inip müdahale ettiler. Ancak o şekilde saldırıdan kurtuldum. 10 yaşında bir çocuk olsaydı yerimde ölebilirdi. Ben biraz direndim. Çevredekiler yetişip müdahale etti. Bu köpeklere artık bir çare bulunsa iyi olur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara’daki 'köpek kavgası' dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Komşusunu demir çubukla öldüresiye dövdü
Van'daki başıboş köpek dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı! Küçük Hamza'yı böyle öldürdüler
ETİKETLER
#yaralı
#şanlıurfa
#köpek saldırısı
#yaralanma
#sokak köpekleri
#halfeti
#Güvenlik Önlemi
#Hayvan Sağlığı
#Sahipsiz Köpek Saldırısı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.