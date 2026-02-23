Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Recep Kurtboz (54), henüz bilinmeyen bir nedenle dini nikahlı eşi Nurcan G. (49) ile tartışmaya başladı.

Dinle

Sakarya'da karı-koca tartışması 2 ölümle bitti! Eşini vurup canına kıydı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 67

TARTIŞIRKEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİSİNİ DE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtboz, yanındaki tabancayla Nurcan G.’nin baş kısmına ateş etti. Recep Kurtboz, hemen ardından aynı silahı kendi başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı oldukları belirlenen her iki şahıs, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Recep Kurtboz, götürüldüğü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nurcan G. de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.