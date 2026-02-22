Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ağabeyini öldürüp ortadan kaybolmuştu: İntihar ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da işlenen cinayette ağabeyini öldürmekten aranan gencin intihar ettiği ortaya çıktı. Ağabeyi Burakcan Özyurt'u öldüren Uğur Özyurt'un cansız bedeni bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 22:16

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren gencin 'de arkadaşına ait evde ettiği ortaya çıktı.

Ağabeyini öldürüp ortadan kaybolmuştu: İntihar ettiği ortaya çıktı


TARTIŞMADA AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

17 Şubat günü gece saatlerinde Uğur Özyurt (25) ile ağabeyi Burakcan Özyurt (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Uğur Özyurt'un yanındaki silahla ağabeyi Burakcan Özyurt'a ateş açtığı öne sürülmüştü. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Uğur Özyurt kaçarken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı.

Ağabeyini öldürüp ortadan kaybolmuştu: İntihar ettiği ortaya çıktı

AĞABEYİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Özyurt'un arkadaşı R.G.'ye ait Silivri Bekirli Mahallesi'ndeki evin arka bahçesinde iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağabeyini öldürüp ortadan kaybolmuştu: İntihar ettiği ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hesaplaşmak için buluştular, alacak verecek tartışması cinayete döndü
Kaza değil cinayete teşebbüs! Çarptığı kadını metrelerce havaya fırlattı
ETİKETLER
#intihar
#aile içi şiddet
#silivri
#Arnavutköy Cinayet
#Ağabey Cinayeti
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.